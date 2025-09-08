NextStage AM dépasse les 5% de DMS
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 15:13
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de DMS. La société e gestion a précisé détenir, au 5 septembre, 9,14% du capital et 8,81% des droits de vote de ce fournisseur de solutions d'imagerie médicale.
Valeurs associées
|1,3350 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
A lire aussi
-
"Cette épreuve de vérité, je l'ai voulue". François Bayrou s'est présenté lundi devant l'Assemblée nationale qui s'apprête à le faire tomber pour y prononcer un discours testament de ses neuf mois à Matignon aux allures de mise en garde sur une dette qui, selon ... Lire la suite
-
Près de 10 millios de pauvres en France : quand l'État n'arrive pas "à régler le problème de la pauvreté"
L'État "fait de l'aménagement, on rend la souffrance ponctuellement moins difficile par le jeu des prestations sociales mais néanmoins on a du mal à faire qu'il y ait moins de pauvres". "On n'a pas de quoi être fiers". La pauvreté ne recule pas en France. Pire, ... Lire la suite
-
Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, accuse François Bayrou de ne pas avoir "été au rendez-vous" à Matignon, pointant de sa part "désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons", et disant la gauche prête à gouverner. ... Lire la suite
-
"Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement" mais pas "d'effacer le réel", lance le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale, avant un vote de confiance qui devrait voir son gouvernement être renversé et faire replonger la France dans une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer