NextStage AM dépasse les 5% de DMS
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 15:13

(Zonebourse.com) - NextStage AM, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Diagnostic Medical Systems (DMS) et détenir alors 9,14% du capital et 9,05% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de DMS. La société e gestion a précisé détenir, au 5 septembre, 9,14% du capital et 8,81% des droits de vote de ce fournisseur de solutions d'imagerie médicale.

Valeurs associées

DMS
1,3350 EUR Euronext Paris -0,37%
