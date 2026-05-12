Nextpower en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé les attentes au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextpower NXT.O a grimpé de 9,9% pour atteindre 137,78 dollars en séance prolongée

** NXT relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027 à 3,8-4,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,6-3,8 milliards de dollars

** Cette révision à la hausse s'appuie sur le carnet de commandes en croissance de NXT et la forte dynamique des prises de commandes, selon le directeur financier Chuck Boynton

** NXT affiche un chiffre d'affaires de 881 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 827 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté s'élève à 1,05 dollar, également supérieur aux estimations de 92 cents

** Le titre NXT a progressé d'environ 50% depuis le début de l'année