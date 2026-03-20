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NextEra obtient le feu vert pour jusqu'à 10 GW de centrales à gaz aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:09

NextEra Energy a annoncé avoir reçu l'approbation de l'administration américaine pour développer jusqu'à 10 gigawatts de capacités de production d'électricité à partir de gaz naturel au Texas et en Pennsylvanie. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie visant à répondre à la demande croissante en énergie, notamment liée à l'essor des centres de données et des industries technologiques.

Cette décision intervient dans le cadre d'un accord économique plus large entre les États-Unis et le Japon, qui prévoit un engagement d'investissement de 550 milliards de dollars de la part de Tokyo. Les installations devraient être détenues conjointement par des partenaires américains et japonais, tandis que NextEra sera chargé de leur construction et de leur exploitation.

Selon l'entreprise, ces nouvelles centrales permettront d'augmenter l'offre d'électricité tout en limitant l'impact sur les coûts pour les consommateurs. Elles visent à soutenir la croissance des besoins énergétiques sans alourdir la facture des ménages, dans un contexte de forte expansion des infrastructures numériques et industrielles.

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