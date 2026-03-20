NextEra obtient le feu vert pour jusqu'à 10 GW de centrales à gaz aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:09
Cette décision intervient dans le cadre d'un accord économique plus large entre les États-Unis et le Japon, qui prévoit un engagement d'investissement de 550 milliards de dollars de la part de Tokyo. Les installations devraient être détenues conjointement par des partenaires américains et japonais, tandis que NextEra sera chargé de leur construction et de leur exploitation.
Selon l'entreprise, ces nouvelles centrales permettront d'augmenter l'offre d'électricité tout en limitant l'impact sur les coûts pour les consommateurs. Elles visent à soutenir la croissance des besoins énergétiques sans alourdir la facture des ménages, dans un contexte de forte expansion des infrastructures numériques et industrielles.
Valeurs associées
|93,220 USD
|NYSE
|+0,88%
A lire aussi
-
Détroit d'Ormuz : travailleurs tués, trafic maritime, marins bloqués... cinq choses à savoir sur le blocage du passage
Incidents de sécurité, baisse du trafic maritime, marins bloqués ou encore hausse du prix du carburant pour navires... quelles sont les conséquences de la guerre au Moyen-Orient dans le détroit d'Ormuz ? C'est une voie maritime stratégique, qui est aujourd'hui ... Lire la suite
-
Les prix de l'or et de l'argent ont fondu cette semaine, plusieurs grandes banques centrales ayant alimenté les craintes d'une poussée d'inflation avec la guerre au Moyen-Orient, ce qui laisse présager de taux d'intérêts plus élevés. Cette perspective favorise ... Lire la suite
-
Malgré des baisses de prix notables cette semaine, le bitcoin a fait preuve d'une résistance relative face aux autres classes d'actifs. Depuis le début de la période de stress récente, le bitcoin progresse de 10,7 %, tandis que le Stoxx 600 recule de 7,7 % et l'or ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 14H45 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 21e jour: - Les Bourses sur leurs gardes malgré un pétrole stable Les marchés boursiers restaient sur leurs gardes malgré un répit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer