NextEra obtient l'approbation de Trump pour des projets de production d'électricité à partir de gaz pouvant aller jusqu'à 10 GW

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte)

NextEra Energy NEE.N a déclaré vendredi que le président américain Donald Trump avait approuvé le développement de jusqu'à 10 gigawatts de production d'électricité à partir de gaz naturel au Texas et en Pennsylvanie, dans le cadre d'un accord commercial plus large entre les États-Unis et le Japon.

L'entreprise a déclaré qu'elle construirait et exploiterait les projets du Texas et de la Pennsylvanie, qui devraient être détenus conjointement par des parties prenantes américaines et japonaises. L'approbation est liée à l'engagement du Japon à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis. Les deux pays ont annoncé une coopération élargie lors d'un sommet jeudi, y compris un investissement japonais pouvant atteindre 73 milliards de dollars dans des projets énergétiques américains et un plan d'action visant à développer des alternatives à la Chine pour les minerais critiques et les terres rares.

Les centrales visent à répondre à la demande croissante d'électricité des grands utilisateurs tels que les centres de données et l'industrie de pointe, sans augmenter les factures d'électricité des ménages, a déclaré l'entreprise.

Les projets approuvés comprennent le centre texan de la société, déjà annoncé, qu'elle développe avec Comstock Resources.

Le directeur général John Ketchum a déclaré que ces projets s'inscrivaient dans la stratégie plus large de NextEra et dans l'objectif de l'administration d'accroître l'approvisionnement en énergie nationale. La compagnie d'électricité américaine a déclaré qu'elle visait une quarantaine de sites, dont 30 sont à différents stades de développement. Par ailleurs, le département américain de l'énergie a déclaré vendredi qu'il s'était associé à avec SB Energy, une unité de SoftBank Group, et AEP pour construire 9,2 gigawatts de capacité de production d'énergie au gaz naturel dans l'Ohio, avec l'appui d'un financement japonais de 33,3 milliards de dollars.