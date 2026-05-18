NextEra envisagerait de proposer environ 76 dollars par action pour le rachat de Dominion, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

La société américaine d'électricité NextEra Energy NEE.N est en pourparlers concernant une opération principalement en actions visant Dominion Energy

D.N , qui valoriserait le petit service public basé en Virginie à environ 76 dollars par action, soit environ 66 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News.

Une fusion entre les deux sociétés donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises d'électricité des États-Unis en termes de valeur boursière.

Selon les calculs de Reuters, cette offre représente une prime d'environ 21% par rapport au cours de clôture de Dominion le 15 mai.

NextEra échangerait environ 0,8 de ses actions contre chaque action en circulation de Dominion, dans le cadre d'un accord qui pourrait être annoncé dès lundi, ajoute le rapport de Bloomberg.

Si NextEra prévoit de payer principalement en actions, l'accord comprendrait également une petite composante en espèces, précise le rapport, ajoutant que les actionnaires de NextEra détiendraient environ 75% de la société fusionnée.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Les sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

NextEra, basée en Floride et l'un des plus grands développeurs énergétiques au monde, affiche une capitalisation boursière de 194,69 milliards de dollars, contre environ 54,29 milliards de dollars pour Dominion, selon les données de LSEG.

La nouvelle de la fusion a été rapportée pour la première fois vendredi par le Financial Times, qui a déclaré, citant des sources, qu'un accord donnerait naissance à une société évaluée à environ 400 milliards de dollars, dette comprise.

La consommation d'électricité record aux États-Unis en 2025 devrait encoreaugmenter au cours des deux prochaines années, alors que l'essor de l'IA pousse les opérateurs de centres de données à conclure des contrats d'approvisionnement en électricité, ce qui stimule les bénéfices du secteur dans un contexte de demande croissante.