NextEra Energy règle un litige salarial concernant une centrale nucléaire pour 9,5 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

NextEra Energy NEE.N , propriétaire de Florida Power and Light, a accepté de verser 9,5 millions de dollars et de coopérer avec les plaignants afin de régler un procès devant un tribunal fédéral américain qui l'accusait, ainsi que d'autres exploitants de centrales nucléaires commerciales, d'avoir conspiré pour réduire les salaires de milliers de travailleurs depuis 2003.

Voici les détails:

* Deux employés du secteur de la production d'électricité ont déposé l'année dernière une proposition de recours collectif devant la cour fédérale du Maryland, accusant 26 exploitants de centrales nucléaires et deux cabinets de conseil d'avoir illégalement partagé des informations salariales entre eux dans le cadre d'une entente visant à maintenir les rémunérations à un niveau artificiellement bas.

* Parmi les autres défendeurs dans cette affaire figurent Constellation Energy (CEG.O) , Duke Energy (DUK.N) et Pacific Gas & Electric.

* NextEra, basée en Floride, et Florida Power & Light, qui était également défenderesse, apporteront une "coopération substantielle" en plus de verser une contribution à un fonds de règlement destiné aux travailleurs concernés.

* Cet accord, qui est le premier de ce litige, doit être approuvé par un juge, et de plus amples détails seront communiqués ultérieurement, ont indiqué les avocats principaux des plaignants à la cour. NextEra n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Les avocats principaux des plaignants ont refusé de s’exprimer.

* Les opérateurs du secteur de l'électricité ont nié toute faute, affirmant que ces allégations sont "d'autant plus invraisemblables qu'elles concernent l'un des secteurs les plus réglementés au monde".

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