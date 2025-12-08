 Aller au contenu principal
NextEra Energy progresse grâce à l'extension de l'accord avec Google
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de NextEra Energy NEE.N en hausse de 2 % à 84,74 $ en pré-marché

** La société étend son partenariat avec Google Cloud pour mettre à l'échelle plusieurs gigawatts (GW) de capacité de centre de données et d'infrastructure énergétique à travers les États-Unis.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de ~16% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEXTERA ENERGY
83,105 USD NYSE -0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

