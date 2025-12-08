NextEra Energy progresse grâce à l'extension de l'accord avec Google

8 décembre - ** Les actions de NextEra Energy NEE.N en hausse de 2 % à 84,74 $ en pré-marché

** La société étend son partenariat avec Google Cloud pour mettre à l'échelle plusieurs gigawatts (GW) de capacité de centre de données et d'infrastructure énergétique à travers les États-Unis.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de ~16% depuis le début de l'année