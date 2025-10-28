NextEra Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
NextEra Energy NEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre mardi, aidée par la force de son unité d'énergies renouvelables et la demande accrue d'électricité.
La société a gagné 1,13 $ par action sur une base ajustée, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG.
