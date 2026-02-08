 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO: le biathlon français placé sur orbite grâce à son relais mixte en or
information fournie par AFP 08/02/2026 à 16:30

Le relais mixte français de biathlon, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon, Eric Perrot, et Lou Jeanmonnot, sacré champion olympique aux JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Le relais mixte français de biathlon, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon, Eric Perrot, et Lou Jeanmonnot, sacré champion olympique aux JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Avec son carré d'as Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon, le relais mixte français a décroché l'or olympique dimanche, plaçant sur orbite le biathlon tricolore, qui vise une razzia sur le site en altitude d'Anterselva (Italie).

Attendus sur la première marche du podium dès la première course de biathlon, les Français ont répondu présent, résistant à la pression.

A l'issue d'un relais mixte haletant, au cours duquel chaque nation s'est rendu coup pour coup comme dans un match de boxe, Julia Simon a franchi la ligne d'arrivée, immédiatement rejointe par ses trois compagnons de fortune dominicale, pour une accolade avant que les larmes ne commencent à couler, pour le staff comme pour les biathlètes.

"Le biathlon, on sait trop ce que c'est pour ne pas arriver avec un minimum d'humilité sur ces courses-là. On a vu que c'était quand même serré jusqu'au dernier tir, tout pouvait se passer. C'est sous haute tension, sous haute pression et toutes les courses vont être comme ça", a commenté le patron du biathlon français Stéphane Bouthiaux, lui aussi les yeux rougis.

"Quand on arrive là, on doit faire des choix, parce que les copains qui étaient sur le bord de la piste, ils auraient très bien pu aussi assumer cette place de relayeur et venir chercher ce titre. On est confortés dans les choix qu'on a faits", a-t-il ajouté.

Julia Simon franchit la ligne d'arrivée en tête lors du relais mixte, aux JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Julia Simon franchit la ligne d'arrivée en tête lors du relais mixte, aux JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Notamment préférer Julia Simon, impériale et hypersonique lors de ses passages sur le pas de tir, à Justine Braisaz-Bouchet, plus rapide sur les skis mais plus irrégulière derrière la carabine.

- Troisième titre olympique pour QFM -

Et ce malgré le contexte extrasportif particulier pour Simon, condamnée à trois mois de prison avec sursis pour vol et fraude à la carte bancaire, puis suspendue un mois en novembre dernier. Visiblement le staff et l'équipe sont passés à autre chose.

La France décroche sous le ciel bleu, un radieux soleil, dans le somptueux décor des Dolomites et devant des milliers de spectateurs, son deuxième titre olympique de relais mixte, huit ans après celui remporté dans la nuit sud-coréenne par Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Martin Fourcade.

Le relais mixte est une spécialité des Bleus, doubles champions du monde de la spécialité (2024, 2025). Signe de l'extrême densité de l'équipe de France, les deux titres mondiaux avaient été décrochés dans des compositions légèrement différentes (Justine Braisaz-Bouchet à la place de Lou Jeanmonnot en 2024, Émilien Jacquelin à la place de Quentin Fillon Maillet en 2025, à Lenzerheide), avec des finisseurs féminins (2024) comme dimanche, ou masculins (2025).

La moisson record du biathlon français aux Jeux de Pékin il y a quatre ans --7 médailles dont 3 en or, avec Quentin Fillon Maillet et Justine Braisaz-Bouchet-- avait également débuté par une médaille en relais mixte, l'argent en 2022. D'une exceptionnelle densité confirmée dimanche, le biathlon français peut prétendre monter sur le podium des onze courses au programme à Anterselva.

Homme de Pékin-2022 avec cinq médailles en six courses, dont deux en or (individuel et poursuite), "QFM" totalise trois titres olympiques, alors que pour Éric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon, il s'agit du premier or, histoire de fêter la première course aux Jeux de Perrot et Jeanmonnot.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Timothy Weah se confie sur ses doutes avant de signer à l'OM
    Timothy Weah se confie sur ses doutes avant de signer à l'OM
    information fournie par So Foot 08.02.2026 17:20 

    Le blues du fils Weah. Interrogé par Téléfoot ce dimanche à quelques heures du Classique face au Paris-Saint-Germain, Timothy Weah s’est longuement confié sur ses doutes et son manque d’épanouissement à la Juventus. La volonté de rester à Marseille Couteau suisse ... Lire la suite

  • Des enfants palestiniens attendent l'évacuation de blessés et de malades vers l'Egypte par le poste-frontière de Rafah, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 8 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Environ 180 Palestiniens ont quitté Gaza vers l'Egypte en une semaine
    information fournie par AFP 08.02.2026 17:15 

    Environ 180 Palestiniens ont quitté la bande de Gaza, assiégée par Israël, depuis la réouverture très limitée de la frontière avec l'Egypte le 2 février, ont annoncé dimanche des responsables dans le territoire. Israël avait accepté de rouvrir le passage de Rafah, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre thaïlandais et chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, arrive au siège de son parti pour attendre les résultats des élections thaïlandaises à Bangkok, le 8 février 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Le Premier ministre thaïlandais revendique sa victoire aux législatives
    information fournie par AFP 08.02.2026 16:59 

    Le Premier ministre conservateur de Thaïlande est en passe de remporter l'élection législative dimanche d'après les résultats provisoires des télévisions locales qui feraient de son parti, déjouant les pronostics et porté par un souffle nationaliste, le plus grand ... Lire la suite

  • Nice et Monaco se quittent bons ennemis
    Nice et Monaco se quittent bons ennemis
    information fournie par So Foot 08.02.2026 16:58 

    Nice 0-0 Monaco Plus d’infos à venir… … SO pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank