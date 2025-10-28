 Aller au contenu principal
NextEra a commandé des éléments importants pour le redémarrage de la centrale nucléaire de Duane Arnold, selon son directeur général
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

28 octobre -

NextEra Energy NEE.N a commandé des équipements majeurs pour le redémarrage de sa centrale nucléaire de Duane Arnold dans l'Iowa, notamment un générateur d'électricité et des tours de refroidissement, a déclaré le directeur général John Ketchum à Reuters mardi.

NextEra, qui est l'une des plus grandes compagnies d'électricité au monde, a annoncé cette semaine qu'elle avait conclu un accord d'achat d'énergie à long terme avec Google

GOOGL.O pour redémarrer la centrale nucléaire de l'Iowa après cinq ans de fermeture.

Duane Arnold a fermé pour des raisons économiques en 2020, l'année même où une violente tempête de vent a endommagé les tours de refroidissement de la centrale. Outre les structures de refroidissement, NextEra remplacera également un générateur et un transformateur sur le site, a indiqué John Ketchum.

