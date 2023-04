Nexter et SERA Ingénierie (SOGECLAIR) s’allient pour former le champion français de la robotique militaire

Nexter et SOGECLAIR, au travers de sa filiale SERA Ingénierie, ont signé un accord de partenariat pour développer conjointement des robots terrestres pour l’armée française. Ces deux acteurs majeurs de la robotique militaire française allient leurs savoir-faire complémentaires : Nexter, leader de la défense terrestre en France et en Europe apporte ses compétences reconnues en matière d’architecture, d’intégration de système et de systèmes robotisés tandis que SERA Ingénierie (SOGECLAIR), spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules spéciaux et de systèmes de mission, apportera son expertise reconnue dans les domaines de la conception et la réalisation mécaniques de plateformes pour des applications défense et sécurité, civile et simulation. Ce partenariat vise à proposer des solutions souveraines dans le secteur d’avenir qu’est la robotique militaire.