NEXTENSA SA : RACHAT D’ACTIONS

Conformément à l’article 8:4 de l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés et

Associations, Nextensa annonce qu'elle a racheté au cours de la période allant du 24 février 2022 au 2 mars 2022, 4 340 actions propres sur Euronext Brussels dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé précédemment[1]. Les actions ont été rachetées à un prix moyen (arrondi) de 65,67 € par action. Cette opération de rachat a été effectuée afin de permettre à Nextensa de remplir ses obligations résultant des plans d’achat établis en faveur des managers exécutifs de Nextensa, et ceci dans les limites de l'autorisation (renouvelée) de rachat d'actions propres, telle qu'accordée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juillet 2021.

Détail des opérations par jour

Date Nombre d’actions Cours moyen (€) Cours minimum (€) Cours maximum (€) Prix total (€) 24/02/2022 400 64,15 64,00 64,30 25 660,00 25/02/2022 639 65,55 65,10 66,40 41 889,60 28/02/2022 801 66,46 66,00 67,00 53 234,20 01/03/2022 1 300 65,94 65,60 66,30 85 728,40 02/03/2022 1 200 65,43 65,30 65,60 78 517,00 Total 4 340 65,67 285 029,20

À la suite des transactions susmentionnées, le nombre total d'actions propres s'élève à 31.007 (0,31% sur un total de 10.002.102 actions) au 2 mars 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

À PROPOS DE NEXTENSA

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,41 milliard d’euros au 31/12/2021, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (45 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (13 %). Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour&Taxis (B) et de la Cloche d’Or (L), où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. En outre, il existe également un pipeline de développement en Belgique et au Luxembourg de plus de 300 000 m² de bureaux et d'immeubles résidentiels. Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 651,1 millions d’euros (valeur au 2/03/2022).

[1] Cfr. Communiqué de presse " Acquisition d'actions propres ", en date du 8 décembre 2021.

