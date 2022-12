COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 30 décembre 2022 17h40

Nextensa SA : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nextensa SA (la ‘Société’) communique les informations suivantes (i) car au cours du mois écoulé le droit de vote double a été accordé à certaines des actions dans la Société (conformément à l'article 28 des statuts) et (ii) suite à une demande de dématérialisation d'actions nominatives (avec droit de vote double).

Situation au 30 décembre 2022 :

Total du capital : EUR 109.997.148,34

Nombre total de titres avec droit de vote : 10.002.102

Nombre de titres à droit de vote double : 1.797.819 ( 1)





Nombre total des droits de vote (= le dénominateur): 11.799.921

Sur base de ces informations, les actionnaires de la Société peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.

(1) 204 des 1.797.819 actions leur donnant en principe droit à double droit de vote sont détenues par une filiale de la Société. Les droits de vote attachés à ces 204 actions ont donc été suspendus.

Pour plus d'informations

Michel Van Geyte

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

A propos de Nextensa

Nextensa NV/SA est un investisseur et un promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissements de la société, qui est réparti sur le Grand-Duché de Luxembourg (46%), la Belgique (41%) et l’Autriche (13%), avait une valeur totale au 30/09/2022 d’environ 1,35 milliard d’euros. En tant que promoteur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. A Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa constitue un patrimoine immobilier mixte composé de la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière s’élève à 541,1 millions d’euros (au 30/09/2022)

Pièce jointe