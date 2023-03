Nextensa : Le nouveau bâtiment de bureaux WHITE HOUSE situé dans le quartier de la Cloche d’Or entièrement loué à une entreprise internationale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 13 mars 2023, 17h40

Le nouveau bâtiment de bureaux WHITE HOUSE situé dans le quartier de la Cloche d’Or entièrement loué à une entreprise internationale

Les promoteurs Nextensa et Promobe annoncent avoir signé un bail de 9 ans avec un locataire triple AAA pour l’occupation de leur bâtiment WHITE HOUSE situé dans le nouveau quartier de la Cloche d’Or. Le futur locataire occupera l’entièreté du bâtiment WHITE HOUSE et le rez-de-chaussée et le premier étage dans le bâtiment situé juste à côté, EMERALD, soit une surface totale de 8.300 m².

Le bâtiment White House

WHITE HOUSE, conçu par le cabinet d’architectes VALENTINY sera livré au dernier trimestre 2023. La prise en location sera effective au premier trimestre 2024. Le bâtiment de bureaux sera développé sur 7 niveaux hors-sols et sera desservi par un niveau en sous-sol qui abritera 40 emplacements de parking.

Le WHITE HOUSE, d’une surface totale de 6.500 m², bénéficie de la certification BREEAM excellent**. Last but not least, il est le premier bâtiment à utiliser la méthode CRREM® - Carbon Risk Real Estate Monitor ***– qui accélère la décarbonisation et la résilience au changement climatique du secteur immobilier au sein de l’UE. La méthode vise à intégrer l’efficacité carbone dans les décisions d’investissement en évaluant clairement les risques financiers associés à une faible performance énergétique et en quantifiant les coûts financiers.



Le bâtiment EMERALD

EMERALD, conçu par l’architecte Andrew Philips sera livré au troisième trimestre 2023. 70% du bâtiment sera pris en location au premier trimestre 2024. 2 étages sont encore disponibles. Le bâtiment de bureaux sera lui aussi développé sur 7 niveaux hors-sols et sera desservi par un niveau en sous-sol qui abritera 40 emplacements de parking. EMERALD, d’une surface totale de 6.800 m2, bénéficie de la certification BREEAM excellent**.

Accessibilit é

WHITE HOUSE et EMERALD bénéficieront d’un accès facile en voiture (sortie autoroute et parking P+R à moins de 5 minutes) et d’un excellent accès aux transports en commun. L’arrivée prochaine du Tramway avec une halte à proximité immédiate améliorera encore l’attractivité du quartier (fin 2023).

Luxemb o urg

Leader mondial de la distribution transfrontalière de fonds, 2ème centre de fonds d'investissement au monde et 1er en Europe, le Luxembourg continue de bénéficier de l’arrivée de nombreuses grandes institutions financières, ce qui contribue à renforcer l’attrait économique du pays.

Le quartier de la Cloche d’Or

Le bâtiment est idéalement situé dans le quartier prisé de la Cloche d’Or, quartier inspiré du concept de la ville du ¼ d’heure, qui regroupe en un même lieu l’ensemble des éléments nécessaires à une vie moderne et harmonieuse.

Ce développement de nouveau quartier, un des plus rapides du pays regroupe des bâtiments architecturaux mixtes remarquables et des infrastructures modernes : commerces de proximité (épicerie, restaurants,etc), centre commercial, centre médical, ainsi qu’un Kieser training center mais aussi, le futur grand parc du Luxembourg (plus de 12 hectares) qui sera livré à l’automne 2023.

Actuellement, quelques 25.000 personnes résideront, étudieront, travailleront ou se divertiront dans ce nouveau quartier. Et d’ici 2035, ils seront plus de 45.000. Le quartier de la Cloche d’Or bénéficie de la certification DGNB Platinum*. Le développement de la Cloche d’Or est l’œuvre d’une coentreprise entre les promoteurs Promobe et Nextensa.

Les promoteurs

Promobe est un acteur majeur de la promotion immobilière au Grand-Duché du Luxembourg.

Nextensa est un investisseur et un développeur immobilier mixte dont les activités sont axées sur les bureaux, les espaces commerciaux et les projets résidentiels au Grand-Duché du Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

Lexi que

*Le système DGNB est basé sur les trois domaines centraux de la durabilité, à savoir l'écologie, l'économie et les questions socioculturelles, qui sont pondérés de manière égale dans l'évaluation. Le système DGNB évalue l'emplacement ainsi que la qualité technique et procédurale selon une approche holistique. La performance de ces qualités peut être évaluée au moyen de critères de certification. Ceux-ci sont adaptés aux différents types d'utilisation et peuvent être appliqués aux nouveaux bâtiments, aux bâtiments existants, aux rénovations et aux bâtiments en service.

**La certification BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) est un référentiel de certification environnementale britannique délivré par le BRE (Building Research Establishment).

*** Le CRREM définit des objectifs de décarbonisation (pathways) afin de limiter le réchauffement climatique engagé par EU aux accords conclus à Paris.

