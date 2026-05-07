Nextensa et Promobe ont cédé B&B HOTELS à Cloche d'Or
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 18:24
L'acquéreur est Aberdeen Investments, agissant pour le compte d'Irish Life Investment Managers.
Ouvert en septembre 2025, ce B&B Hotels a marqué les débuts de la marque hôtelière française au Luxembourg.
L'hôtel, classé Trois Étoiles Supérieur, propose 150 chambres destinées aux voyageurs d'affaires et aux touristes.
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