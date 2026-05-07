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Nextensa et Promobe ont cédé B&B HOTELS à Cloche d'Or
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 18:24

Promobe et Nextensa annoncent avoir cédé leurs parts dans Sparkling 1, la société propriétaire du B&B Hotels situé à Cloche d'Or, pour une valeur de 37,4 millions d'euros.

L'acquéreur est Aberdeen Investments, agissant pour le compte d'Irish Life Investment Managers.

Ouvert en septembre 2025, ce B&B Hotels a marqué les débuts de la marque hôtelière française au Luxembourg.

L'hôtel, classé Trois Étoiles Supérieur, propose 150 chambres destinées aux voyageurs d'affaires et aux touristes.

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NEXTENSA
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