Nextensa: COMMENTAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE Q1 2023

COMMENTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE Q1 2023



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 15 mai 2023

07h30

FAITS MARQUANTS



• Résultat : le résultat net s’élève à 9,8 millions d’euros, soit 0,98 euro par action.



• Portefeuille d’investissement solide : les revenus locatifs ont augmenté de 0,4 M€ au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, malgré la vente de plusieurs immeubles en 2022. En particulier, les revenus locatifs du portefeuille belge ont augmenté de manière significative et principalement en raison de la reprise des événements sur le site de Tour & Taxis. La croissance des loyers à périmètre constant de +10% (+ 1,7 M€) est également réalisée par l’indexation ressentie en Belgique, au Luxembourg et en Autriche. Cette hausse devrait se poursuivre au cours de l’année 2023, en raison de la signature de plusieurs nouveaux baux en Belgique et au Luxembourg.



• Gestion financière active : la hausse des taux d’intérêt est largement atténuée par la stratégie de couverture (taux de couverture de 70 % au 31/03/2023) et par la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie visant à réduire la position d’endettement par des ventes bien ciblées. En réduisant le taux d’endettement, la hausse des taux d’intérêt a moins d’impact négatif sur les résultats.



• Rotation de portefeuille réussie avec de belles plus-values : L’immeuble Treesquare situé sur le Square de Meeûs dans le quartier européen de Bruxelles a été vendu au début du deuxième trimestre à la société allemande KGAL Investment Management pour un prix net de 43,7 millions d’euros, ce qui représente une plus-value de 2 millions d’euros et un yield de 4,23%. Cette plus-value sera comptabilisée au Q2 2023.



• Développements innovants : Le résultat opérationnel des projets de développement s’élève à 5,6 millions d’euros, soit 1,1 million d’euros de plus qu’au premier trimestre 2022. Près de la moitié de la deuxième phase de Park Lane, comprenant 346 appartements,

a été réservée ou vendue. Nextensa a également annoncé son intention de débuter les travaux du projet Lake Side, la phase finale de la transition urbaine sur le site de Tour & Taxis, à partir de 2025. Nextensa a déposé le permis à la fin du premier trimestre pour le

développement de quelque 140.000 mètres carrés, avec un programme essentiellement résidentiel. Le nouveau quartier sera totalement exempt de combustibles fossiles et visera une empreinte écologique minimale grâce à un choix judicieux de matériaux de construction.



• Action Nextensa : La valeur de l’actif net comptable était de 84,9 € par action à la fin du premier trimestre, tandis que le cours de l’action a fluctué entre 40 et 50 € par action au cours des dernières semaines.





A PROPOS DE NEXTENSA



Nextensa NV est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.



Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/03/2023 était d’environ 1,29 milliard d’euros. En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 396,6 millions d’euros (valeur 31/03/2023).



POUR PLUS D'INFORMATIONS



Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, rue Picars 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu







