Nextedia va miser sur l'IA pour accélérer sa croissance

" 2025 sera une année d'accélération autour de l'IA et de la cybersécurité, deux piliers clés de notre stratégie de croissance ", déclare Marc Negroni, président directeur général de la société.

(AOF) - Nextedia, groupe spécialisé dans les domaines de la cybersécurité et de l'expérience client, a dévoilé ses comptes 2024 d'où ressort un résultat net de 1,9 million d'euros, en hausse de 160%. L'Ebitda progresse de 15,9% à 3,3 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires consolidé de 64,6 millions d'euros, s'affiche en croissance de 6,8%, portée notamment par l'activité Cybersécurité et Digital Worskpace.

