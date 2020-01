NEXTEDIA : Tale of Data, pure player français du data management divise par dix le temps de préparation des projets de données en entreprise et démocratise l'accès à la gestion des données à tous les experts métiers

Communiqué de presse

Paris, le 6 janvier 2020

Tale of Data, pure player français du data management :

divise par dix le temps de préparation des projets de données en entreprise;

démocratise l'accès à la gestion des données à tous les experts métiers.

Incubée par NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) depuis 2018, Tale of Data est la seule startup française à proposer un logiciel de data préparation à destination des utilisateurs métiers sans nécessiter de compétence informatique particulière. Pierre angulaire de la data science, cette étape de la transformation des données est une phase indispensable à la réussite des projets de données notamment dans les domaines de l'IA et du Machine Learning. Grâce à sa technologie, Tale of Data replace ainsi les experts métiers au centre de l'analyse et de la préparation des données. La startup propose aux entreprises une solution permettant de gagner en qualité et en performance dans leurs projets data et de diviser par dix le temps consacré.

La data préparation, un enjeu de taille pour la réussite des projets de data driven

Toute entreprise ayant une approche data driven s'appuie sur la collecte et l'analyse des données pour prendre des décisions avisées et mieux cerner ses consommateurs et ses clients. Or, la pratique démontre que la plupart des organisations qui ont su relever les défis de la donnée sont celles disposant d'informations de meilleure qualité et ce, grâce à une optimisation en amont de leur préparation.

Tout l'enjeu de la data préparation consiste donc à extraire le maximum de données répandues dans les systèmes d'information de l'entreprise afin de les raffiner et de les harmoniser pour assurer leur exploitation maximale notamment dans les applications de data visualisation.

Les experts métiers et la data préparation

En proposant un logiciel intuitif et facile d'usage même aux non informaticiens, Tale of Data donne l'opportunité aux utilisateurs métiers d'être autonome sur la data. Du fait de leur savoir-faire métier, les experts métiers s'avèrent mieux placés que l'IT ou les data scientists pour comprendre les données et les enjeux liés à leur secteur d'activité, détecter les incohérences, sélectionner les données importantes et améliorer leur fiabilité et leur cohérence.

Parmi les options spécifiques proposées par cette solution intuitive, on relève notamment :

un moteur de suggestion proposant à l'utilisateur des transformations et actions, qu'il est libre d'accepter ou non ;

la fourniture automatique d'un audit indiquant les incohérences relevées et les propositions de pistes de correction automatique ;

la possibilité d'accéder à un outil de visualisation permettant d'observer facilement l'évolution des transformations.

Placé au centre de la data préparation, l'expert métier peut ainsi approfondir ses investigations tout en collaborant de manière plus efficace avec les DSI et les data scientists.

Gain de temps, performance et qualité au cœur de la technologie Tale of Data

Phase essentielle, la préparation des données nécessite un investissement en ressources considérables. Les data scientists et les analystes indiquent que la préparation des données occupe jusqu'à 80% de leur temps contre 20% pour les analyser [1].

L'IA utilisée par Tale of Data permet de diviser par 10 le temps de data préparation. A travers une interface très simple d'utilisation, les non-experts disposent d'une solution leur donnant davantage d'autonomie, d'efficacité et de productivité afin de prendre des décisions plus rapides et précises.

La data préparation, un métier en plein devenir

Toute nouvelle dans l'environnement du système d'information, la data préparation a vocation à occuper une place grandissante dans la chaîne de valeur. Encore trop méconnue aujourd'hui à l'échelle nationale et européenne, elle s'adresse à un large spectre de clients : des entreprises manipulant un CRM à celles croisant des données en passant par les sociétés cherchant à détecter des fraudes, cette technologie n'en est qu'aux prémices de ses utilisations possibles.

À propos de TALE OF DATA

Tale of Data est un éditeur de logiciel français, qui se consacre à la préparation des données.

La solution Tale of Data apporte aux métiers de l'entreprise, une solution accessible à tous, qui permet en amont d'un projet, de collecter des données de sources diverses et aux formats hétérogènes, de les agréger, d'en détecter les anomalies, de les nettoyer, de les transformer au bon format, de les enrichir et d'en valider la qualité.

Grâce à son équipe technique de haut niveau, (développeurs et data scientists), Tale of Data met à la disposition de non informaticiens, des fonctionnalités très pointues, qui leur étaient inaccessibles jusque-là.

Tale of Data intervient auprès des différents métiers concernés par les données, dans les secteurs Banque Assurances, Transports, Collectivités Locales, Santé, Distribution...

dans la mise en conformité des données et la détection des données personnelles

dans la mise en qualité de liste de données clients (CRM), personnel (RH), de code produits ((distribution, logistique)

dans la migration et la fusion de données lors de réorganisations ou lors d'apparition de nouveaux logiciels

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

(CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales) Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

(Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience) Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

