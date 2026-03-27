NEXTEDIA - RN 2025: En repli mais en ligne avec nos attentes / Opinion: Achat / Objectif: 1€ / Potentiel: +151%

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- Résultats en repli mais en ligne avec nos attentes
- REX : 2,01 M€, -34,8% / 3,3% du CA, -1,5 point
- Rebond progressif attendu sur 2026
Actualité
Nextedia publie des résultats 2025 en recul mais en ligne avec nos attentes : le Rex ressort à 2,01 M€ (vs 1,99 M€ estimé) en baisse de -34,8% soit une marge opérationnelle de 3,3% (-1,5 point), et le RNpg à 0,99 M€ (vs 1,14 M€ estimé) en repli de -34,9%.
Comme indiqué dans nos précédents commentaires, les résultats étaient attendus en repli en raison à la fois de l'impact négatif de l'effet volume au niveau du CA (-4,4 M€ entre 2024 et 2025), qui entraine une moins bonne absorption des frais fixes, et des mesures de transformation déployées au cours de l'année dont le coût s'élève sur l'exercice à 0,6 M€. Retraité de cet élément, la marge opérationnelle s'établirait à 4,3%.
En détail, les achats et charges externes ont baissé de -4,1%, avec notamment -5,7% pour les autres charges d'exploitations en raison d'un moindre recours à la sous-traitance
(-7,8%), et les charges de personnels de -9,1% (39,2% du CA, -1 point) avec une diminution significative des effectifs depuis le 31 décembre 2024 (-41 personnes soit -15%).
Avec un résultat financier stable (-0,2 M€) et une charge d'impôt logiquement en baisse
(-11%), le repli du RNpg s'inscrit en ligne avec celle du Rex.
Relevons que le résultat exceptionnel est non significatif à comparer à une charge de 0,4 M€ en 2024. Le groupe applique depuis le 1er janvier 2025 la définition du résultat exceptionnel issue du règlement ANC n° 2022-06, qui modifie notamment la qualification comptable de certaines charges non courantes, en particulier les coûts liés aux départs de salariés désormais repris en charges d'exploitation.
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