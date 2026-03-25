NEXTEDIA : RESULTATS ANNUELS 2025 EN LIGNE AVEC LA STRATEGIE DE RECENTRAGE DU GROUPE

Communiqué de presse Puteaux, le 25 mars 2026

RESULTATS ANNUELS 2025 EN LIGNE AVEC LA STRATEGIE

DE RECENTRAGE DU GROUPE

Chiffre d'affaires : 60,2 M€ (-6,8%)

Résultat d'exploitation résilient à 2,0 M€

Structure financière solide : trésorerie nette de 3,1 M€

Le conseil d'administration de NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client, réuni le 24 mars 2026, a arrêté les comptes annuels consolidés de l'exercice 2025.

En M€

Procédures d'audit effectuées (*) 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires consolidé 60,2 64,6 -6,8% EBITDA 2,2 3,3 -32,8% Résultat d'exploitation 2,0 3,1 -34,8% Résultat courant avant impôt 1,8 2,5 -28,1% Résultat net 1,3 1,9 -34,0%

(*) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2026.

Un recentrage vers des activités à plus forte valeur ajoutée

En 2025, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 60,2 M€, en baisse de 6,8%. Le repli de l'activité s'est atténué au 2 ème semestre, avec une décroissance limitée à -5,6%, à comparer avec celle de -8,2% enregistrée au 1 er semestre.

Cette évolution reflète la poursuite du repositionnement stratégique engagé fin 2024, marquée par l'arrêt progressif de certaines activités moins contributives et par une attention accrue portée à la qualité et à la durabilité de son chiffre d'affaires.

En conséquence, le CA Services, sur lequel a porté l'essentiel de l'effort de réorganisation, affiche 36,8 M€, soit une décroissance de 10,4%. Le CA Technologie, qui embarque une récurrence plus forte des revenus, ressort quasi stable par rapport à 2024, soit 23,3 M€.

Une rentabilité impactée par des charges de restructuration

Comme indiqué lors des deux précédents communiqués financiers, les mesures de réduction des coûts et la mise en œuvre du plan de transformation opérationnelle tout au long de l'exercice ont eu un impact non-récurrent sur la marge opérationnelle.

L'EBITDA s'établit à 2,2 M€, en retrait de 32,8% par rapport à 2024. Cette diminution s'explique, d'une part, par la baisse du CA consolidé, entraînant une moindre absorption des frais fixes du Groupe et d'autre part, par des frais ponctuels de restructuration pour 0,6M€. Retraité de ce dernier élément, l'EBITDA s'établirait à 2,8 M€, soit un niveau de profitabilité de 4,6%.

Le résultat d'exploitation ressort à 2,0 M€, soit une marge opérationnelle de 3,3% du chiffre d'affaires en données publiées et de 4,3% en éliminant les coûts de départ susmentionnés. Dans un contexte de transformation majeure du Groupe, NEXTEDIA développe un modèle économique de plus en plus résilient grâce à la croissance de ses revenus récurrents et à la montée en gamme de ses offres.

Le résultat financier est stable à -0,2 M€. Le résultat exceptionnel est négligeable en 2025 à comparer avec une charge nette exceptionnelle de 0,4 M€ en 2024. Depuis le 1 er janvier 2025, NEXTEDIA applique la définition du résultat exceptionnel issue du règlement ANC n° 2022-06, qui modifie notamment la qualification comptable de certaines charges non courantes, en particulier les coûts liés aux départs de salariés désormais repris en charges d'exploitation.

Après comptabilisation d'un impôt sur les sociétés de -0,6 M€, le résultat net annuel 2025 affiche 1,3 M€, soit une marge nette de 2,1%.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2025, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 31,7 M€, en progression de 1,0 M€. La variation est entièrement imputable à la prise en compte du résultat net part du groupe de l'exercice.

La trésorerie brute ressort à 7,8 M€ à fin décembre 2025 contre 9,7 M€ à fin décembre 2024. La diminution des disponibilités s'explique essentiellement par un remboursement de la dette financière brute qui passe de 6,7 M€ à fin 2024 à 4,7 M€ à fin 2025. En conséquence, la trésorerie nette s'établit à 3,1 M€ en fin d'exercice, illustrant une structure financière solide pour aborder le nouvel exercice.

Afin de préserver ses liquidités pour faire face aux enjeux de sa transformation en cours, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice en réserves.

Un redémarrage progressif en 2026

Dans un environnement de marché demeurant sélectif, le groupe aborde l'exercice 2026 avec prudence. Les priorités portent sur la poursuite du recentrage engagé, la consolidation des positions commerciales sur les activités les plus résilientes dans les deux marchés cibles du groupe et l'amélioration graduelle de la rentabilité opérationnelle.

« Comme annoncé dans nos précédentes communications, les résultats 2025 de NEXTEDIA reflètent les effets du recentrage stratégique engagé par le Groupe, ainsi que le coût des mesures de restructuration nécessaires, qui ont pesé sur la rentabilité opérationnelle. Les bases posées au cours de l'exercice doivent permettre au Groupe d'aborder 2026 avec une organisation plus lisible, un mix d'activités recentré sur les offres les plus contributives et une trajectoire de redressement progressive » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires S1 2026 le 22 juillet 2026, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00