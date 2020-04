NEXTEDIA : RÉSULTATS ANNUELS 2019

Communiqué de presse, Résultats annuels 2019, Paris, le 1er avril 2020, 18h

Résultats annuels 2019

Progression organique du chiffre d'affaires : +8,7%

Performances opérationnelles affectées par des éléments conjoncturels exceptionnels

Bonne résistance de la marge d'EBITDA à 5,7%

Diminution de la dette financière de 1,0 M€

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, l'Expérience Client et le Smart Data, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2019.

En M€

Données auditées

2018

2019

Var Chiffre d'affaires consolidé 22,5 24,4 + 8,7% EBITDA 1,9 1,4 - 26,4% Résultat d'exploitation 1,8 1,3 - 28,5% Résultat courant avant impôt 1,5 0,9 - 38,7% Résultat net 1,4 0,9 - 33,3%

Bonne orientation de l'activité en 2019 : +8,7%

NEXTEDIA a poursuivi en 2019 sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 24,4 M€ en progression de 8,7% après une hausse organique de 8,1% déjà réalisée en 2018.

Cette augmentation du revenu s'accompagne par la montée en puissance des activités de type projet (« Build ») et de type récurrent (« Run »), qui permettent à NEXTEDIA de consolider son positionnement auprès de ses partenaires stratégiques et de renforcer son modèle économique avec plus de chiffre d'affaires embarqué. A contrario, la part de l'activité en régie a diminué de 4 points à 59% entre 2018 et 2019 en raison notamment des mouvements sociaux en région parisienne au dernier trimestre.

Détérioration de la rentabilité opérationnelle dans un contexte conjoncturel défavorable en France

NEXTEDIA a pâti au second semestre des impacts négatifs des grèves à répétition en France qui ont engendré deux effets défavorables sur son activité. Le Groupe a d'abord dû faire face à un nombre plus important d'inter-contrats correspondant à des missions interrompues ou décalées de la part de ses clients avec des conséquences directes de non-facturabilité de ses experts. Par ailleurs, des charges exceptionnelles liées à la logistique de ses salariés et sous-traitants ont été constatées.

En conséquence, la rentabilité opérationnelle du second semestre a été affectée directement. Après un premier semestre en hausse de 24,4% de son EBITDA, NEXTEDIA affiche un EBITDA 2019 en retrait de 26,4% pour l'ensemble de l'année.

Bénéfice net en retrait en ligne avec la diminution de l'EBITDA

Après prise en compte de dotations aux amortissements de 0,1M€, le résultat d'exploitation ressort à 1,3 M€ en retrait de 28,5%.

Le résultat courant avant impôt, qui intègre un résultat financier proche de zéro et une charge exceptionnelle nette de 0,4M€, ressort à 0,9M€ en diminution de 38,7%.

Le résultat net, qui ne comprend aucun impôt sur les bénéfices, ressort à 0,9 M€ en baisse d'un tiers.

Poursuite de la réduction de l'endettement et renforcement des fonds propres

Au 31 décembre 2019, le montant de la dette a été réduit de 1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2018 et atteint 5,2 M€. Celui-ci intègre un endettement financier en baisse de 0,2 M€ à 2,1 M€ et un engagement de earn-out réduit à 3,1M€ contre 3,9 M€ fin 2018, conformément aux règles de calcul fixées dans les contrats d'acquisition. Après prise en compte de la trésorerie, la dette nette affiche 3,4 M€, faisant ressortir un ratio de levier de 2,4 fois l'EBITDA de l'exercice et un gearing de 0,3.

Les fonds propres part du groupe s'élèvent à 11,7 M€ en hausse de 1,0 M€, par le double effet de la prise en compte du résultat net de la période et d'une augmentation de capital de 0,3 M€ au titre du paiement des compléments de prix et de l'attribution définitive d'actions gratuites à des managers.

Perspectives

En 2020, NEXTEDIA va capitaliser sur ses partenariats majeurs pour développer ses activités Build & Run en mettant en avant le couplage de son expertise métier et de sa capacité industrielle d'intégration des technologies majeures du marché.

Pour 2020 et avant prise en compte de la crise majeure liée au Covid-19, le Groupe s'était fixé comme objectif la progression de son chiffre d'affaires au travers d'une croissance organique pérenne par rapport à 2019. Compte-tenu de l'incertitude concernant l'évolution et la durée de cette crise ainsi que ses répercussions sur son carnet de commandes et ses capacités à délivrer les projets dans les délais, NEXTEDIA n'est plus en mesure de confirmer de manière certaine cette hypothèse de croissance forte. Cependant tout a été mis en œuvre au sein des différents départements de l'organisation pour limiter au strict minimum les conséquences directes des mesures de confinement et tous les collaborateurs sont pleinement mobilisés pour assurer le service à tous les clients.

Enfin NEXTEDIA entend poursuivre activement sur 2020 l'étude d'opportunités de croissance externe permettant soit de renforcer sa position sur ses expertises existantes soit d'étendre ses expertises sur des domaines en forte croissance.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2020 : 22 juillet 2020, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

