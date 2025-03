NEXTEDIA / Résultats 2024 / Progression de la rentabilité supérieure à notre attente / Opinion: Achat / Objectif: 1,25€ vs 1,12€ / Potentiel: +175,9%

Actualité

Nextedia annonce pour 2024 des résultats supérieurs à nos attentes (hors exceptionnels au niveau du RNpg) : l'EBITDA ressort à 3,30 M€ en hausse de 15,9%, le REX à 3,08 M€ (4,8% du CA, +0,5 point) en progression de 17,8% et le RNpg à 1,52 M€, +234,8%.

Après 3,7% au S1, la Mex a progressé au S2 pour atteindre 5,3%. Elle est, comme nous l'avions indiqué dans notre dernier commentaire, un peu moins élevée qu'au S2 2023 (5,8%) compte tenu d'un effet-mix défavorable avec la forte augmentation du poids du CA Technologie (41,5% du CA S2 2024 vs 35,1% au S2 2023), activité qui affiche un taux de marge moyen inférieur à celui des Services. Cet effet mix se traduit par une marge brute qui progresse de seulement +0,8% et un taux de marge brute en repli à 69,3% du CA vs 74% en 2023.

L'impact est compensé par une excellente gestion des coûts avec une baisse des charges externes (-0,8%, 24,1% du CA, -1,8 points) et une stabilité des charges de personnels (+0,3%, 40,2% du CA, -2,6 points) en corrélation avec une réduction des effectifs (-5,1%).

Le RNpg progresse fortement grâce à un résultat financier en amélioration (-0,17 M€ vs -0,30 M€) en parallèle de la réduction de la dette et par des charges exceptionnelles moins importantes qu'en 2023 (-0,37 M€ vs -1,26 M€). Ces dernières sont liées à l'accélération de la restructuration de l'organisation et des ressources humaines menée par le groupe sur la seconde moitié de l'exercice.

Concernant les tableaux de flux, la CAF ressort à 2,16 M€ soit 67,5% de l'EBITDA, un taux en nette progression par rapport à 2023 (44,6% de l'EBITDA). De plus après une hausse du BFR au S1 (+1,5 M€), celui-ci s'est nettement amélioré au S2 avec pour finir avec une variation négative de -0,44 M€. Les investissements ayant été mesurés (0,12 M€), le FCF ressort ainsi à 2,53 M€. Après prise en compte des remboursements d'emprunts (1,93 M€), la variation de trésorerie sur l'exercice est positive de 0,56 M€.

Le bilan se renforce encore et demeure très solide avec des capitaux propres de 30,7 M€, une trésorerie disponible de 9,7 M€ et nette de dette de 3,03 M€, un niveau meilleur qu'attendu (0,75 M€) et en amélioration par rapport à 2023 (0,55 M€).