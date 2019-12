NEXTEDIA : Nouvelle certification de Nextedia qui accède au statut Silver Partner de Salesforce

Communiqué de presse, Certification Salesforce Silver Partner, Paris, le 19 décembre 2019

Nextedia (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, le Marketing et l'Expérience Client est heureux d'annoncer l'obtention de sa nouvelle certification Silver Partner de Salesforce qui confirme son savoir-faire et sa capacité à intégrer sur mesure les solutions proposées par le leader mondial des logiciels de gestion de la relation client.

Une nouvelle étape dans le partenariat Salesforce

Confirmant la réussite de son partenariat avec Salesforce, Nextedia devient désormais partenaire Salesforce Silver Consulting.

Les critères d'éligibilité au Silver Partner de Salesforce reposent sur un programme d'évaluation rigoureux.

Cette distinction récompense les entreprises qui ont su prouver leur capacité empirique à assurer la croissance des ventes, à bénéficier d'une note client élevée, et de retours clients favorables.

Afin d'assurer la réalisation de projets permettant à ses clients de devenir des entreprises user centric, les consultants Nextedia s'attachent à comprendre en profondeur les problématiques métiers de chacun de ses clients. De par sa vision métier combinée à l'expertise de ses consultants, Nextedia a la capacité d'offrir à ses clients des intégrations sur mesure et de construire à leur côté l'outil qui les rendra les plus productifs et les plus pertinents auprès de leur clientèle.

Cette distinction vient saluer le travail fourni par le pôle Data Marketing et le pôle Relation Client, qui ont su mobiliser en quelques mois leurs équipes pour acquérir une compétence renforcée sur les solutions Salesforce.

Nextedia tient à remercier tous ses clients pour leur confiance et ses consultants certifiés Salesforce pour la réalisation de projets permettant à ses clients de devenir des entreprises user centric.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

