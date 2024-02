NEXTEDIA : NEXTEDIA REVOLUTIONNE L'EXPERIENCE DE SES CLIENTS AVEC DES PROJETS D'IA SUR SALESFORCE

Communiqué de presse Puteaux, le 28 février 2024

NEXTEDIA REVOLUTIONNE L'EXPERIENCE DE SES CLIENTS AVEC DES PROJETS D'IA SUR SALESFORCE

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client, annonce par le biais de sa filiale Almavia CX, son engagement à transformer la relation client en déployant des projets d'Intelligence Artificielle (IA) qui transforment fondamentalement la manière dont les entreprises interagissent avec leur clientèle.

En 2023, Salesforce a franchi une étape stratégique en intégrant l'Intelligence Artificielle à tous les niveaux de sa plateforme. En tant que partenaire SUMMIT, le plus haut niveau de partenariat dans l'écosystème du géant du CRM Salesforce, Almavia CX s'inscrit pleinement dans cette stratégie et bouscule les lignes de la relation client en expérimentant, d'ores et déjà, auprès d'un certain nombre de clients grands comptes dans le secteur de l'industrie, des transports et des médias, des solutions innovantes offrant une approche novatrice et une mise en application concrète de l'IA Salesforce sur les domaines de la relation client et du marketing.

Nextedia s'impose comme un partenaire de premier plan et un choix naturel pour les entreprises qui souhaitent tirer pleinement parti des avantages de l'IA pour propulser leur relation client, maximiser la performance globale et stimuler leur croissance.

« Je suis profondément enthousiaste à l'idée d'explorer ces projets novateurs qui représentent le cœur de l'engagement du groupe envers l'innovation. Ces initiatives nous permettent non seulement de rester à l'avant-garde de notre secteur, mais surtout d'offrir à nos clients les moyens de saisir proactivement les opportunités offertes par l'IA pour libérer tout le potentiel de leurs relations clients. L'intégration de l'IA dans notre stratégie souligne notre engagement continu à fournir des expériences exceptionnelles à chaque étape de la chaîne de l'expérience client et un avantage concurrentiel durable grâce à des solutions innovantes et différenciées ». déclare Marc Negroni, Président Directeur Général de NEXTEDIA.

A l'occasion du prochain salon Salesforce Wolrd Tour qui se tiendra le 12 mars à Paris, les équipes Almavia CX seront présentes pour exposer la manière dont elles accompagnent un certain nombre de clients dans un contexte tant BtoC que BtoB.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en oeuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00