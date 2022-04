NEXTEDIA : NEXTEDIA : LE GROUPE ATLANTIC RENFORCE SA SÉCURITÉ ET CRÉE UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC ANETYS

Le groupe ATLANTIC renforce sa sécurité et crée une relation de confiance avec ANETYS

Victime d'une cyberattaque en décembre 2020, LE GROUPE ATLANTIC a fait appel à NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), expert de la Cybersécurité via sa filiale ANETYS, pour relancer et sécuriser durablement le fonctionnement de son réseau de production français.

Touché par une cyberattaque de grande ampleur, le groupe spécialisé dans les produits de chauffage a fait appel à ANETYS, pour redémarrer dans de bonnes conditions le système informatique de ses usines et ses plateformes logistiques.

Après une analyse du système informatique, ANETYS a proposé une nouvelle architecture sécurisée, et reproductible sur l'ensemble des sites. Les trois plus grandes usines ont servi de pilote, afin de valider les aspects techniques et organisationnels des futurs déploiements. Mot d'ordre : approche "Zéro Trust" et administration centralisée au niveau du groupe.

En l'espace de seulement 10 jours, les équipes ANETYS ont pris en charge toutes les étapes de l'intégration technique, permettant de rétablir la protection des réseaux industriels du GROUPE ATLANTIC en limitant l'impact sur la production et sur les équipes internes.

Cette intervention a permis au groupe de disposer d'une meilleure visibilité sur l'ensemble de son système de production pour procéder à des investigations poussées et réagir rapidement en cas de nouvelles menaces, mais également de repenser intégralement sa politique de sécurité. Les experts ANETYS ont su instaurer une relation de confiance avec la marque, et réalisent aujourd'hui des missions de mise en sécurité sur le Datacenter, l'annuaire du groupe (Active Directory) et les espaces de travail, avec plus de 9 000 télétravailleurs en France, comme à l'international.

« Dès le début de l'incident, les équipes ANETYS ont tout de suite su nous prodiguer des recommandations de sécurité pour limiter et isoler l'attaque, mais également prévenir les risques futurs. Notre collaboration avec ANETYS nous a permis de renforcer notre sécurité à tous les niveaux de l'entreprise. Il était important pour nous de nous entourer de professionnels qualifiés, c'est pourquoi nous sommes ravis de prolonger cet accompagnement dans la durée. » Mickaël LANHOUET, Network and Unified Communications manager.

« Hélas, l'expérience du GROUPE ATLANTIC n'est pas un cas isolé. Depuis leur sollicitation, nous mettons à pied d'œuvre les bonnes ressources pour permettre au GROUPE ATLANTIC de garder le contrôle sur ses systèmes et réseaux permettant d'assurer une continuité de service dans de bonnes conditions. En matière de cybersécurité, nous nous positionnons en véritable partenaire pour accompagner l'évolution de la politique de sécurité du GROUPE ATLANTIC, la prise en main des outils que nous mettons à disposition, afin d'éviter toutes compromissions techniques ou humaines. » Kevin LESNE, Practice Leader CyberDéfense chez ANETYS

À propos de GROUPE ATLANTIC

Atlantic est une marque française qui développe depuis plus de 50 ans des solutions de confort thermique multi-fonctions et multi-énergies.

Dans le marché du neuf et de la rénovation, de l'habitat (individuel et collectif) et du tertiaire, les offres Atlantic répondent aux exigences de bien-être, d'économie et d'écologie. Radiateurs électriques et sèche-serviettes, chaudières gaz et fioul, pompes à chaleur air/eau et air/air, ventilation et traitement de l'air, chauffe-eau électriques et thermodynamiques, autant de produits innovants alliés à un service personnalisé.

Les appareils Atlantic sont installés par des professionnels. S'appuyant sur 13 sites industriels en France, Atlantic conçoit et fabrique l'essentiel de ses solutions dans l'hexagone. Plus d'informations sur www.atlantic-pros.fr

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnel de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

