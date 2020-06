NEXTEDIA : KFC FRANCE confie au groupe NEXTEDIA l'optimisation de sa plateforme Salesforce Marketing Cloud pour construire des parcours clients omnicanal sur mesure

KFC FRANCE confie au groupe NEXTEDIA l'optimisation de sa plateforme Salesforce Marketing Cloud pour construire des parcours clients omnicanal sur mesure

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), expert de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client et de l'Expérience Client, a été retenue via sa filiale ioocx par KFC France pour optimiser la solution Salesforce Marketing Cloud et accompagner les équipes e-commerce dans la mise en œuvre de leur stratégie marketing.

Lorsque le Colonel Sanders a ouvert son premier restaurant KFC en 1952 aux Etats-Unis, il était bien loin de penser que sa recette secrète de poulet connaîtrait un tel succès... Quelques décennies plus tard, ce sont plus de 22 000 restaurants répartis dans 135 pays dont plus de 250 en France.

Pour soutenir sa forte croissance, KFC France a fait le choix de la solution Salesforce Marketing Cloud. Il s'agit de mieux comprendre les comportements de consommation dans ses restaurants afin d'enrichir en continue les parcours clients 1:1 et les adapter aux nouveaux usages et aux cycles de vie des clients. Les enjeux de KFC France portent également sur l'évolution de son écosystème Data Marketing au travers le déploiement d'autres applications.

KFC France a confié au pôle Data Marketing du groupe NEXTEDIA, l'audit de la solution de marketing automation pour réaliser les optimisations nécessaires au travers la refonte du modèle de données marketing. Les équipes ont pu réaliser une analyse statistique de la base de données clients pour identifier les différents profils clients et les usages de consommation, permettant de construire des parcours clients omnicanal sur mesure et entièrement automatisés.

Ioocx se charge aujourd'hui de la gestion en full service de toutes les campagnes marketing (emails, sms...) avec un maximum de réactivité pour coller aux temps forts de l'actualité.

« ioocx nous a permis de mieux comprendre la LTV de nos clients à travers une analyse approfondie de notre base. Cet audit nous a été très utile pour définir la stratégie CRM à adopter en fonctions des différents profils clients. Pouvoir s'appuyer sur un partenaire connaissant parfaitement l'environnement Salesforce et plus particulièrement Marketing Cloud a été un atout majeur. Concrètement cela nous a permis de tester, analyser et mettre en place très rapidement différents parcours clients et des communications Adhoc. » déclare Antoine Rucho, Head of E-commerce de KFC France.

À propos de KFC France

KFC est une enseigne du groupe Yum!Brands (avec Pizza Hut, Taco Bell) qui possède près de 46 000 restaurants répartis dans 130 pays dont 22 000 restaurants KFC.

Chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet, KFC France a pour objectif d'atteindre 500 restaurants en France d'ici 10 ans. L'enseigne compte 233 restaurants répartis sur tout le pays.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

(CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales) Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

(Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience) Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

