NEXTEDIA : FORTE PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2024

Communiqué de presse Puteaux, le 26 mars 2025

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2024

Chiffre d'affaires : 64,6 M€ (+6,8%)

Hausse de 17,8% du résultat d'exploitation à 3,1 M€

Multiplication par 2,6 du résultat net

Le conseil d'administration de NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client, réuni le 25 mars 2025, a arrêté les comptes annuels consolidés de l'exercice 2024.

En M€

Procédures d'audit effectuées (*) 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 64,6 60,5 +6,8% EBITDA 3,3 2,8 +15,9% Résultat d'exploitation 3,1 2,6 +17,8% Résultat courant avant impôt 2,5 1,1 +134,6% Résultat net 1,9 0,7 +160,1%

(*) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2025.

Une dynamique de croissance soutenue

En 2024, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 64,6 M€, en hausse solide de 6,8% portée notamment par l'activité Cybersécurité et Digital Worskpace.

Cette performance est tirée au niveau national par la force des partenariats avec les leaders technologiques de leur marché que sont Palo Alto Networks sur l'activité Cybersécurité, Citrix sur le Digital Workspace et Salesforce sur l'Expérience Client.

Le Groupe s'appuie également sur ses implantations régionales pour développer une base de clients solide, notamment parmi les ETI, qui trouvent en NEXTEDIA un partenaire de proximité pour les accompagner dans leur transformation digitale.

Cette fidélité récompense l'expertise de NEXTEDIA dans un contexte de mutations technologiques complexes, tant dans la Cybersécurité que dans l'Expérience Client.

Rentabilité en hausse et meilleure efficience opérationnelle

Dans la continuité de la performance enregistrée au 1 er semestre 2024, NEXTEDIA affiche pour l'ensemble de l'exercice une rentabilité opérationnelle en nette amélioration, soutenue par la restructuration de son organisation, une optimisation des coûts et une gestion rigoureuse de ses ressources humaines.

L'EBITDA s'établit à 3,3 M€, en hausse de +15,9% par rapport à 2023. Les charges de personnel sont stables en valeur absolue, bénéficiant des mesures de rationalisation des effectifs et d'amélioration de l'efficience opérationnelle.

La croissance du résultat d'exploitation s'élève à +17,8%, la marge opérationnelle atteignant ainsi 4,8% en hausse de 0,5 point par rapport à 2023.

Le résultat financier ressort à -0,2 M€ en progrès de 38,0%, liée à la diminution de l'endettement brut moyen.

Le résultat exceptionnel est en nette amélioration à -0,4 M€ en 2024 contre -1,3 M€ en 2023. Il inclut essentiellement les coûts de départ liés aux mesures de restructuration entamées en 2023 et qui se sont poursuivies en 2024.

Après comptabilisation d'un impôt sur les sociétés de -0,6M€, le résultat net annuel 2024 affiche 1,9 M€, soit une multiplication par 2,6 par rapport à l'exercice 2023.

Une solidité financière renforcée

Au 31 décembre 2024, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 30,7 M€, en hausse de 1,5 M€. La variation s'explique uniquement par la prise en compte du résultat net part du groupe de l'exercice.

La trésorerie brute progresse de 0,5 M€ à fin 2024 pour atteindre 9,7 M€. En tenant compte d'un endettement financier brut de 6,6 M€ en diminution de 1,9 M€ sur la période, la trésorerie nette atteint 3,0 M€ contre 0,5 M€ à fin 2023.

Afin de soutenir son développement et ses investissements stratégiques, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice en réserves, garantissant ainsi les moyens d'accélérer l'innovation et la croissance.

Une vision ambitieuse pour 2025

Dans un marché en profonde mutation où les business models sont en constante évolution, NEXTEDIA engage en 2025 une transformation majeure visant à intégrer l'IA au cœur de son organisation et de ses offres. Les objectifs poursuivis au cours des deux prochaines années sont à la fois l'optimisation de ses processus internes et de son delivery, le développement de solutions innovantes pour accompagner ses clients et le renforcement de son positionnement sur les métiers d'avenir.

Pour soutenir cette transformation tout en poursuivant sa croissance, NEXTEDIA va renforcer le leadership, le commerce et l'expertise de ses équipes au moyen de recrutements ciblés de profils clés au sein de ses deux divisions.

« Après une année 2023 difficile, 2024 a validé notre capacité à rebondir et à renouer avec des performances financières davantage en ligne avec nos ambitions de développement et de création de valeur. Nous avons su ajuster notre structure et capitaliser sur nos forces pour renforcer notre positionnement. 2025 sera une année d'accélération autour de l'IA et de la cybersécurité, deux piliers clés de notre stratégie de croissance. Grâce à l'engagement de nos équipes, que je tiens personnellement à remercier de leurs efforts et de leur contribution, nous transformerons ces opportunités en leviers de succès » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Retrouvez l'interview de Marc NEGRONI sur Investisseur TV et sur le site www.nextedia.com à compter du 3 avril prochain.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires S1 2025 le 16 juillet 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 350 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00