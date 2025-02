Nextedia en croissance de 6,7% en 2024

(AOF) - Nextedia, groupe spécialisé dans les domaines de la cybersécurité et de l'expérience client, a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 64,6 millions d'euros, en croissance de 6,7%. Cette progression a été portée par l'activité Cybersécurité et Digital Worskpace qui a cru de 15% pour atteindre 51% du chiffre d'affaires total contre 47% en 2023. En revanche, le chiffre d'affaires Services se replie de 2,3% à 41,1 millions d'euros.

"Cette baisse porte sur l'activité Expérience Client, pour laquelle Nextedia a amorcé une forte refonte de l'offre et du positionnement via la réduction graduelle de certaines activités et le lancement progressif de nouvelles offres autour de l'Intelligence Artificielle (IA) et la Data. Cette refonte va s'intensifier sur les 18 prochains mois", précise le groupe.

Nextedia a décidé de lancer en 2025 une série d'initiatives ambitieuses autour de l'IA et "communiquera plus en détails sur sa stratégie IA et les moyens mis en œuvre pour la déployer prochainement".

L'entreprise publiera le 26 mars prochain (après bourse) ses résultats annuels 2024.

