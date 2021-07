NEXTEDIA : Doublement du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021

Doublement du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021

Chiffre d'affaires : 24 M€ (+104%)

Forte contribution de la société ANETYS acquise en novembre 2020

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires à fin juin 2021.

Au 30 juin

en M€, French GAAP,

comptes non audités. S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires consolidé 24,0 11,8 +104%

NEXTEDIA affiche au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 24 M€, soit plus du double de celui enregistré sur la même période de 2020. En tenant compte de l'activité d'ANETYS sur le 1er semestre 2020, la hausse pro-forma s'élève à 21%, témoignant de la robustesse du modèle économique de NEXTEDIA et de la pertinence de ses choix stratégiques dans un contexte de crise sanitaire inédit.

Cette croissance a également été favorisée par un marché très porteur pour l'ensemble des activités du groupe avec notamment de nouveaux projets issus de la généralisation du télétravail dans les entreprises et des besoins de renforcer la cybersécurité au sein de certains comptes majeurs.

Perspectives

Dans un contexte de reprise économique en France avec une relance des projets de transformation digitale des organisations, NEXTEDIA réaffirme sa confiance dans sa capacité à délivrer une croissance pérenne et rentable. Avec une activité du 1er semestre 2021 en forte augmentation, NEXTEDIA anticipe la poursuite de la hausse de sa rentabilité opérationnelle.

Sa mission « Drive the change : de l'expérience client à l'expérience employé au sein d'une entreprise performante et sécurisée » va orienter son développement dans les prochaines années. Celui-ci s'appuiera sur une combinaison harmonieuse de croissance organique et d'acquisitions ciblées. Le succès de l'intégration d'ANETYS dans le groupe valide la stratégie de croissance externe, moteur de changement de taille du groupe.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : 22 septembre 2021, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley - dbley@capvalue.fr - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - mylene.larochelle@nextedia.com

