NEXTEDIA : CHIFFRE D'AFFAIRES DU S1 2025 : UNE TRANSFORMATION STRATEGIQUE DANS UN MARCHE EN MUTATION

Communiqué de presse Puteaux, le 16 juillet 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES DU S1 2025 :

UNE TRANSFORMATION STRATEGIQUE

DANS UN MARCHE EN MUTATION

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires semestriel 2025.

Au 30 Juin

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 06.2025 06.2024 Variation Chiffre d'affaires consolidé 28,7 31,5 -8,8%

Une décroissance assumée, conséquence d'un recentrage stratégique

NEXTEDIA a réalisé au 1 er semestre 2025 un chiffre d'affaires de 28,7 M€ en recul de 8,8% par rapport au

1 er semestre de l'exercice précédent. Cette évolution reflète la stratégie engagée dès 2024, marquée par l'arrêt progressif de certaines activités et le repositionnement des offres vers des domaines à plus forte valeur ajoutée - notamment l'IA et la cybersécurité. Dans un secteur des ESN en profonde recomposition, caractérisé par l'automatisation croissante, l'émergence de nouveaux modèles de delivery et les arbitrages budgétaires des grands comptes, NEXTEDIA fait le choix d'en être un acteur offensif. Le Groupe renforce ses expertises, adapte son modèle de delivery et investit sur les segments différenciants, pour accompagner durablement la transformation digitale de ses clients.

Dans le détail, le CA du pôle Expérience Client (51,3% du CA total) s'élève à 14,7 M€, en baisse de 9,7%. Cette évolution s'explique notamment par la réduction du nombre de grands projets sur les centres de contacts omnicanaux et un ralentissement des projets de création ou de refonte de plateformes digitales. Comme indiqué lors de la publication du CA annuel 2024, le marché de l'Expérience Client évolue dans un contexte de transformation rapide, porté par de nouvelles attentes clients en matière d'agilité, de performance et de simplicité d'intégration. NEXTEDIA est pleinement engagé dans cette évolution, en repositionnant ses expertises vers des solutions plus intégrées et à forte valeur. L'activité Salesforce reste solide, tandis que les projets autour du CRM HubSpot affichent une dynamique soutenue, confirmant leur rôle de relais de croissance stratégique.

L'activité Cybersécurité & Digital Workspace ressort à 14,0 M€ (48,7% du CA total), en baisse de 7,8%. Cette évolution s'explique en grande partie par un changement structurel dans les modèles économiques de plusieurs partenaires technologiques majeurs de NEXTEDIA, qui accélèrent leur transition d'un modèle transactionnel vers des logiques de revenus récurrents, contractualisés sur plusieurs années. Ce mouvement de fond, bien que vertueux à moyen terme car sécurisant des revenus futurs et prévisibles, génère un effet mécanique immédiat de décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Pour autant, la dynamique globale du pôle Cybersécurité & Digital Workspace reste bien orientée. Dans ce contexte, NEXTEDIA accélère le développement de ses offres à forte valeur ajoutée en Cybersécurité, intégrant des services managés et de l'IA appliquée à la protection des environnements numériques. Cette stratégie soutient sa montée en puissance sur les segments les plus stratégiques du marché.

Perspectives

Dans un environnement macroéconomique demeurant peu lisible, NEXTEDIA va poursuivre au 2 ème semestre l'exécution rigoureuse de sa feuille de route : recentrage de ses offres, montée en valeur technologique autour de l'IA et pilotage sélectif des projets comme des ressources.

Ce recentrage stratégique vise à renforcer la marge opérationnelle. Les effets attendus devraient se matérialiser progressivement, avec un impact qui sera précisé lors de la publication des résultats semestriels.

« Le marché des ESN entre dans un nouveau cycle : les modèles traditionnels s'essoufflent, les attentes clients évoluent, les technologies s'automatisent. Nous avons fait le choix de ne pas subir ces mutations, mais de les anticiper et les transformer en levier de croissance pour demain. Oui, l'environnement est difficile, et oui, notre chiffre d'affaires recule sur le semestre. C'est le prix d'un repositionnement stratégique assumé, avec l'arrêt de certaines lignes d'activité et l'investissement sur des métiers et des modèles à plus forte valeur. Cette transformation implique des ajustements, mais elle prépare le Groupe sur le long terme. Notre ambition reste claire : bâtir un NEXTEDIA plus agile, plus technologique, plus différenciant. Nous ne changeons pas de cap, nous l'exécutons avec exigence et détermination. » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2025 : 24 septembre 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 350 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

