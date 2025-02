NEXTEDIA : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 EN HAUSSE : 64,6 M EUR (+6,7%)

Communiqué de presse Puteaux, le 12 février 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 EN HAUSSE : 64,6 M€ (+6,7%)

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel 2024.

Au 31 décembre

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 64,6 60,5 +6,7%

Poursuite d'une dynamique de croissance en 2024

En 2024, NEXTEDIA a poursuivi sa croissance avec un chiffre d'affaires de 64,6 M€, en hausse de 6,7% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression a été portée par l'activité Cybersécurité et Digital Worskpace qui a cru de 15% pour atteindre 51% du CA total contre 47% en 2023.

Le CA Technologie a augmenté de 27,3% à 23,5 M€. Il a représenté 36,3% du revenu en 2024 contre 28,5% en 2023. Cette performance valide les orientations stratégiques prises par NEXTEDIA visant à accroître le chiffre d'affaires issu de ses partenariats avec les leaders technologiques du marché que sont notamment Palo Alto Networks sur l'activité Cybersécurité, Citrix sur le Digital Workspace et Salesforce sur l'Expérience Client.

Le CA Services s'établit à 41,1 M€, en légère diminution de 2,3%. Cette baisse porte sur l'activité Expérience Client, pour laquelle NEXTEDIA a amorcé une forte refonte de l'offre et du positionnement via la réduction graduelle de certaines activités et le lancement progressif de nouvelles offres autour de l'Intelligence Artificielle (IA) et la Data. Cette refonte va s'intensifier sur les 18 prochains mois.

Un exercice 2024 marqué par la restructuration de l'organisation

Présent sur des marchés en pleine mutation, NEXTEDIA a pris en 2024 des décisions stratégiques fortes avec pour objectif d'accroître son efficacité opérationnelle et d'améliorer ses performances financières. Au second semestre, le groupe a accéléré une restructuration en profondeur de son organisation et de ses ressources humaines.

Cette restructuration, qui a impliqué des coûts exceptionnels sur l'exercice, constitue la première étape d'une mutation en profondeur des métiers et des offres pour faire face aux défis futurs et saisir les nouvelles opportunités de marché.

Perspectives 2025 : cap sur l'innovation

L'Intelligence Artificielle est au cœur des évolutions technologiques, évolutions que les partenaires de NEXTEDIA intègrent déjà dans leurs solutions. En tant que partenaire privilégié de ces acteurs clés, le groupe NEXTEDIA se doit d'être pleinement aligné sur cette dynamique, tant au niveau des solutions proposées à ses clients qu'au sein de sa propre organisation.

C'est pourquoi NEXTEDIA a décidé de lancer en 2025 une série d'initiatives ambitieuses autour de l'IA. Ces projets auront pour objectif d'optimiser les processus internes, d'enrichir les offres et d'accompagner les clients dans leur transformation digitale. Cette orientation stratégique renforcera la compétitivité du groupe et accélérera son positionnement sur un marché en constante évolution.

NEXTEDIA communiquera plus en détails sur sa stratégie IA et les moyens mis en œuvre pour la déployer prochainement.

« 2024 a été une année de profonde transformation pour NEXTEDIA, marquée par des défis majeurs que nous avons su transformer en opportunités, grâce à notre pugnacité et notre capacité d'adaptation. La réorganisation et la restructuration engagées cette année renforcent notre agilité et optimisent notre efficacité opérationnelle. Nous avons aussi intégré avec ambition les enjeux stratégiques de l'IA pour anticiper et répondre aux attentes de nos clients. Dans ce contexte, notre chiffre d'affaires 2024 témoigne de la solidité de notre modèle économique et de nos offres, avec une croissance robuste de plus de 6%. Forts de ces avancées, nous abordons 2025 avec confiance et détermination, convaincus que les décisions stratégiques prises seront des moteurs de croissance et de création de valeur durable » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : 26 mars 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 350 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00