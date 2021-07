NEXTEDIA : CA S1 de 24M€, +104% - Dynamique soutenue

Actualité : CA S1



Nextedia annonce un CA S1 de 24 M€ en hausse de 104%. En pro forma (i.e en intégrant Anetys sur le S1 2020) la croissance organique est également soutenue avec une progression de +21%.

Cette performance solide s'explique par le positionnement du groupe sur des marchés porteurs qui ont bénéficié à plein des effets de la crise sanitaire avec notamment la généralisation du télétravail ou le besoin grandissant de renforcer la cybersécurité pour certains grands comptes majeurs.



Perspectives favorables pour 2021



Dans la lignée du S1, les perspectives pour la seconde partie de l'exercice s'annoncent toujours bien orientées avec la poursuite d'une demande soutenue sur les différents domaines d'activités du groupe.

Nextedia affiche « sa confiance dans sa capacité à délivrer une croissance pérenne et rentable » et ajoute qu'au vu de l'activité du « 1er semestre en forte augmentation, il anticipe la poursuite de la hausse de sa rentabilité opérationnelle ».

Compte tenu de la croissance affichée au S1, notre attente d'un CA 2021e de 45,1 M€ en progression de 73% parait prudente. Toutefois, nous la laissons pour le moment inchangée, en effet, l'enjeu pour le groupe sera de disposer des capacités nécessaires pour délivrer le carnet de commandes et ainsi maintenir un tel niveau de croissance organique. Surtout que le secteur des ESN connait depuis de nombreuses années des tensions sur les recrutements.

D'ailleurs dans une optique de moyen terme, Nextedia a mis en place, en partenariat avec le CESI (École Supérieure de l'Alternance), sa propre académie pour recruter et former en alternance ses futurs Administrateurs Systèmes & Réseaux.

En revanche nous révisons en hausse nos attentes de résultats et tablons désormais sur un EBIT de 2,76 M€ soit une MOP de 6,1% (vs 1,8 M€ et 3,9%). Il semble que l'intégration d'Anetys s'avère plus rapide que prévue et le levier opérationnel que nous anticipions pour 2022 devrait déjà être présent en 2021. L'impact sur le BPA 2021e est ainsi de +50%.



Enfin, en plus d'une croissance organique solide, le groupe demeure actif du côté de la croissance externe comme en témoigne l'annonce récente d'une prise de participation minoritaire au capital de Mavericx, expert suisse de l'expérience client. Ce rapprochement permet au groupe de renforcer son expertise sur le cloud et le marché du CRM avec la solution Salesforce mais également d'élargir sa présence géographique avec une première implantation hors de France.

Le protocole d'acquisition permet d'ailleurs à Nextedia d'atteindre à terme le contrôle majoritaire. En revanche aucune donnée financière n'a été communiquée à ce stade.

Cette stratégie devrait sans doute se poursuivre puisqu'avec un bilan sain Nextedia dispose des marges de manœuvre nécessaires pour mener à bien de nouvelles acquisitions.

Précisons que nos estimations ne tiennent pas compte de cette prise de participation ni d'opérations de croissance externe.



Opinion Achat Confirmée - Objectif revu en hausse

Au final nous confirmons notre opinion Achat avec un objectif de cours revu en hausse à 1,65 € (vs 1,55€, 70% DCF : 1,85 € - 30% comparables : 1,17 €) offrant un potentiel de hausse de 43,5%.