Nextedia / CA 2024: 64,6 M€, +6,7% / Légèrement supérieur à notre attente / Opinion: Achat / Objectif: 1,12€ / Potentiel: +97,9%

Secteur : ESN

Marché : Euronext Growth

Ticker : ALNXT

ISIN : FR0004171346

Capitalisation : 22,1 M€

Opinion : Achat

Cours : 0,566 €

Objectif : 1,12 € vs 1,15 €

Potentiel : +97,9%

CA 2024 + Contact

CA 2024 : 64,6 M€, +6,7% / Légèrement supérieur à notre attente

Amélioration attendue de la profitabilité pour 2024

2025 : Renforcement de l'innovation dans l'Intelligence Artificielle

Actualité

Nextedia annonce pour 2024 un CA de 64,6 M€ en croissance de 6,7%, légèrement supérieur à notre attente de 63,2 M€, +4,3%. Après +10,4% au S1, la dynamique d'activité est restée positive au S2 avec une hausse de 3,4% alors que de notre côté nous avions anticipé un léger repli.

Comme au 1er semestre, la croissance demeure soutenue par l'activité Cybersécurité et Digital Workspace qui a progressé de 15% en 2024 (S1 : +26% /S2 : +7%) et représente désormais 51% du CA Groupe vs 47% en 2023.

En revanche, le pôle Expérience Client (49% du CA) a reculé de -0,7% sur 2024 (S1 : -1% / S2 : -0,4%). Il a souffert à la fois d'un certain attentisme des clients dans le lancement de projets mais a bénéficié d'une refonte de l'offre et de son positionnement via la réduction graduelle de certaines activités et le la mise en place progressive de nouvelles offres.

En termes de modèles économiques, le CA issu des Services (63,7% du CA) baisse de -2,3% (S1 : +2% / S2 : -6,7%) en lien avec le recul de l'activité Expérience Client.

Tandis que le CA issu de la Technologie (36,3% du CA) a fortement progressé sur l'exercice avec une hausse de +27,3% (S1 : +35,1% / S2 : +22,3%), témoin de la qualité des partenariats noués par le groupe avec des acteurs de 1er rang comme Palo Alto Networks sur l'activité Cybersécurité ou Citrix sur le Digital Workspace.