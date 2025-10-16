 Aller au contenu principal
NextDecade progresse sur la base d'un FID positif pour le projet Rio Grande Train 5 LNG
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du producteur de GNL NextDecade

NEXT.O augmentent de 3,8 % à 6,34 $ dans les échanges prolongés ** NEXT a pris une décision d'investissement finale positive pour le train 5 de son installation d'exportation de GNL Rio Grande au Texas

** Les coûts du projet pour le train 5 et l'infrastructure connexe devraient s'élever à près de 6,7 milliards de dollars

** Le train 5 devrait avoir une capacité de production de GNL d'environ 6 millions de tonnes par an

** La date d'achèvement du train 5, ainsi que la première date de livraison commerciale dans le cadre des contrats de GNL du train 5, devraient se situer dans la première moitié de 2031

** À la dernière clôture, les actions de NEXT ont baissé de 20,8 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

