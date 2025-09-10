 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NextDecade progresse grâce à l'obtention d'une décision d'investissement finale positive pour le projet Rio Grande Train 4 GNL
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du producteur de GNL NextDecade NEXT.O augmentent d'environ 2 % à 10,13 $ dans les échanges prolongés

** La société a pris une décision d'investissement finale pour le train 4 de son installation d'exportation de GNL Rio Grande au Texas

** Les coûts du projet pour le train 4 et l'infrastructure connexe devraient s'élever à près de 6,7 milliards de dollars, financés par des capitaux propres et des engagements de prêt

** La société prévoit un FID positif pour le train 5 au quatrième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 29 % depuis le début de l'année

