NextDecade progresse alors que les projets de Rio Grande LNG avancent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de GNL NextDecade

NEXT.O ont augmenté d'environ 11 % à 5,97 $ avant le marché

** La société prévoit de déposer une demande complète pour le train 6 d'ici la mi-2026 et de faire progresser le développement des trains 7 et 8 tout au long de l'année

** "Nous prévoyons une première production de GNL à partir du train 1 au cours du premier semestre 2027", déclare le directeur général Matt Schatzman

** Il ajoute que l'installation Rio Grande LNG dispose de suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 10 trains de liquéfaction

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 6,4 % à 3,03 mmBtu

** À la dernière clôture, NEXT a augmenté de 2,3 % depuis le début de l'année