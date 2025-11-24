NextDecade entame la procédure de dépôt préalable pour l'extension de Rio Grande LNG ; les actions sont en hausse

24 novembre - ** Les actions du producteur de GNL NextDecade NEXT.O augmentent de 2,1 % à 5,8 $ avant le marché

** La société entame le processus de pré-remplissage auprès de la Federal Energy Regulatory Commission pour l'expansion de Rio Grande LNG, y compris un sixième train de liquéfaction et un poste d'amarrage maritime supplémentaire

** "Avec cinq trains déjà en construction et la possibilité de doubler la capacité, nous nous concentrons sur la prochaine phase de croissance", a déclaré le directeur général Matt Schatzman

** La société prévoit de déposer une demande complète pour cette expansion auprès de la FERC en 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 25,9 % depuis le début de l'année