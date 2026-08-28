NextDC, une société australienne spécialisée dans les centres de données, fait état d'une hausse de sa consommation d'eau et d'énergie, tout en dépassant ses prévisions de bénéfices

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Le promoteur australien de centres de données NextDC NXT.AX a indiqué que sa consommation d’eau et d’énergie avait augmenté au cours de l’année écoulée, la demande en capacité de calcul ayant permis à ses bénéfices de dépasser les prévisions, des chiffres susceptibles d’alimenter les inquiétudes du public quant à l’impact de l’essor de l’IA sur les ressources.

Le ratio d’efficacité de la consommation d’eau (Water Usage Effectiveness, WUE) () de l’entreprise a grimpé à 2,40 litres par kilowattheure au cours de l’exercice clos en juin, contre 2,25 l’année précédente, tandis que son ratio d’efficacité énergétique (Power Usage Effectiveness, PUE) (), qui mesure la quantité d’électricité nécessaire à un centre de données pour le refroidissement et d’autres frais généraux, est passé de 1,44 à 1,49. Ces deux indicateurs se sont détériorés pendant trois années consécutives.

NextDC, dont les concurrents incluent BX.N (propriété de Blackstone), AirTrunk et IFT.NZ CDC (propriété d’Infratil), a attribué la hausse de ces ratios en partie à la mise en service de nouvelles capacités dont les systèmes de refroidissement fonctionnent avant le déploiement complet des équipements informatiques, ainsi qu’à des travaux de rapprochement des données qui ont permis de détecter des fuites et des anomalies au niveau des compteurs.

« La hausse de la consommation d’eau au cours de l’année s’explique à la fois par la croissance du portefeuille et par l’intensification des activités liées aux projets d’exploitation, d’extension et de mise en service », a indiqué la société dans un rapport de développement durable, publié jeudi en fin de journée en même temps que ses résultats financiers.

L’année « a également donné lieu à un important travail de rapprochement et de validation des données relatives à la consommation d’eau, notamment l’enquête sur des fuites isolées, des anomalies au niveau des compteurs et des divergences entre les registres des sites et ceux des services publics », a-t-elle ajouté.

Ces indicateurs sont suivis de près par les législateurs et leurs électeurs, car ils reflètent la pression que l’essor des centres de données exerce sur des ressources en électricité et en eau déjà limitées.

Un nombre croissant de gouvernements, d’autorités de régulation et de villes à travers le monde s’orientent vers le gel, la restriction ou l’interdiction de la construction de nouveaux centres de données, alors que les inquiétudes s’intensifient concernant les coûts de l’électricité, la pression sur les ressources en eau, la pénurie de terrains et le fardeau pesant sur les communautés locales.

Canberra envisage de mettre en place des normes obligatoires et uniformes à l’échelle nationale régissant les choix des centres de données en matière d’énergie, d’eau et d’implantation, et a récemment proposé que les centres de données doivent développer de nouvelles sources d’énergie renouvelables plutôt que de prélever de l’électricité sur le réseau.

NextDC a annoncé une hausse de 16 % de son chiffre d’affaires et un retour à un bénéfice de 82,1 millions de dollars australiens (59,14 millions de dollars) pour l’exercice clos fin juin, contre une perte de 60,5 millions de dollars australiens l’année précédente, grâce à un changement comptable ayant permis de comptabiliser une plus-value sur la valeur de ses biens immobiliers. L’EBITDA sous-jacent a progressé de 15 % pour atteindre 248,8 millions de dollars australiens, dépassant les prévisions moyennes des analystes selon Visible Alpha.

Vendredi, en milieu de séance, l'action NextDC affichait une hausse de 3,3 %.

(1 $ = 1,3883 dollar australien)