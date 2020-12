Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Next Private (Drahi) relève le prix de son offre sur Altice Europe Reuters • 16/12/2020 à 08:57









(Actualisé avec nouveaux élements sur prix et soutien des actionnaires) PARIS, 16 décembre (Reuters) - Next Private, holding personnelle de l'homme d'affaires Patrick Drahi, a annoncé mercredi avoir relevé à 5,35 euros par action le prix de son offre sur Altice Europe ATCA.AS et emporté le soutien de plusieurs de ses actionnaires. Patrick Draghi, fondateur d'Altice Europe qui détient notamment SFR et BFM TV, avait annoncé en septembre une offre de rachat sur l'ensemble de son groupe au prix de 4,11 euros par action. Le nouveau prix représente une prime de 61,1% sur le cours de Bourse d'Altice Europe à la clôture du 10 septembre, juste avant l'annonce du projet de rachat. Mardi soir, l'action Altice Europe a clôturé à 4,3230 euros. Next Private, qui faisait face à la fronde de certains d'actionnaires d'Altice Europe sur son offre d'achat, a indiqué mercredi que suite à sa nouvelle proposition, les poursuites engagées aux Pays-Bas et aux Etats-Unis étaient closes. Les fonds actionnaires Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Lucerne, Sessa, Sheffield et Winterbrook - représentant environ 9,1% du capital - se sont engagés à apporter leurs titres à la nouvelle offre, a indiqué Next Private. (Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +23.34%