Next en vogue après de bons résultats annuels

Londres, le 13 décembre 2023. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le groupe britannique d'habillement Next était prisé des investisseurs jeudi après des résultats annuels record et des perspectives optimistes.

L'action bondissait de 4,72% à 8.912,00 pence vers 10H15 GMT.

Le groupe a dévoilé jeudi un bénéfice net part du groupe en hausse de 13% à 802,3 millions de livres (939 millions d'euros) pour un chiffre d'affaires en progression de 9% à 5,5 milliards de livres.

Next, dans son communiqué, se félicite d'une "très bonne année qui a largement dépassé (ses) prévisions initiales" pour l'exercice clôturé en janvier.

Next met en avant un bénéfice avant impôts "record" et des liquidités "solides".

Richard Hunter, analyste de Interactive Investors, juge que Next "montre son avance sur ses concurrents dans un secteur où il est vu comme un baromètre".

"Un temps inhabituellement froid et humide a pesé sur le moral" des consommateurs début 2023, mais les vagues de chaleur de mai et juin ont dopé le détaillant", relève pour sa part Guy Lawson-Johns, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Il note que les ventes en ligne "sont le vrai moteur" de croissance du groupe, et sont en ascension de 47% comparé à 2020. "Contrairement à ses concurrents, le coup de pouce du covid" et des confinements pour les ventes sur internet a continué chez Next après la pandémie, "tout en maintenant les pleins tarifs".

L'analyste loue aussi "une gestion stricte des inventaires".