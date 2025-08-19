Nexstar rachète son petit rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars dans le cadre d'une grande opération de télévision locale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire exécutif au paragraphe 5, de détails sur le financement de l'opération et d'une indemnité de résiliation)

Nexstar Media a accepté de racheter son petit rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars, créant ainsi un géant de la télévision locale qui cherche à mieux concurrencer les Big Tech et les médias nationaux pour obtenir des budgets publicitaires.

L'accord de mardi élargira la présence de Nexstar NXST.O dans neuf des dix principaux marchés américains, couvrant 80 % des foyers TV du pays. Cela pourrait permettre à la société, qui est déjà le plus grand opérateur de stations de télévision régionales aux États-Unis, d'avoir plus de poids dans les négociations avec les annonceurs et les distributeurs de télévision payante.

Nexstar possède ou a conclu des partenariats pour plus de 200 stations, tandis que Tegna en possède 64. Cet accord est le dernier en date d'un secteur des médias américain qui se consolide rapidement et quiespère un assouplissement de la réglementation de la concurrence sous la présidence de Donald Trump.

Les transactions dans le secteur ont également pris de l'ampleur alors que les opérateurs de télévision par câble s'efforcent de s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, entraînées par la suppression du cordon ombilical et l'expansion rapide de la diffusion en continu.

"Les initiatives prises par l'administration Trump offrent aux radiodiffuseurs locaux la possibilité d'étendre leur portée, d'uniformiser les règles du jeu et de concurrencer plus efficacement les grandes entreprises technologiques et les grands médias traditionnels", a déclaré Perry Sook, directeur général de Nexstar.

Le prix de 22 dollars par action proposé par Nexstar représente une prime de près de 44 % par rapport au cours de clôture de Tegna le 8 août, avant que des informations sur l'existence d'un accord n'apparaissent sur le site . L'opération est évaluée à 6,2 milliards de dollars, y compris la dette et les autres frais de transaction.

Les actions de Tegna ont grimpé de plus de 3 % à 20,85 $ avant la mise sur le marché, s'ajoutant au gain de près de 21 % que l'action a connu ce mois-ci en raison des attentes d'un rachat.

L'opération, qui devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026, augmentera la portée de Nexstar en étendant sa présence sur des marchés clés tels qu'Atlanta, Phoenix et Seattle, et générera des économies annuelles nettes d'environ 300 millions de dollars.

Si Tegna met fin à la fusion pour accepter une meilleure offre, elle devra verser 120 millions de dollars à Nexstar, et si l'opération échoue parce qu'elle n'a pas obtenu l'approbation des autorités réglementaires, Nexstar devra verser 125 millions de dollars à Tegna, selon un document déposé auprès de la SEC.