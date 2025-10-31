Nexperia réduit ses livraisons de plaquettes à l'usine chinoise, ce qui aggrave les perturbations dans le secteur des puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte aux paragraphes 4 et 5, ajout d'un paragraphe sur la hausse des prix au paragraphe 15) par Che Pan et Wen-Yee Lee

Le fabricant de puces néerlandais Nexperia a suspendu l'approvisionnement en plaquettes de son usine d'assemblage chinoise, selon une lettre adressée à ses clients qui a été examinée par Reuters, ce qui pourrait exacerber la pénurie d'approvisionnement qui inquiète les constructeurs automobiles du monde entier.

La lettre, datée du 29octobreet signée par Stefan Tilger, directeur général par intérim de Nexperia, indique que la société a imposé la suspension des livraisons à son usine de Dongguan, dans la province de Guangdong (sud de la Chine), le 26octobre, déclarant qu'il s'agit d'une "conséquence directe du récent manquement de la direction locale à respecter les conditions de paiement contractuelles convenues".

Depuis le début du mois, Nexperia est en conflit avec son unité chinoise après que le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de Nexperia de son propriétaire chinois Wingtech Technology 600745.S le 30 septembre. Il a également démis son directeur général chinois de ses fonctions, craignant que Wingtech ne s'approprie sa technologie.

La décision de Nexperia est intervenue après que l'unité chinoise du fabricant de puces néerlandais a recommencé à fournir des semi-conducteurs aux clients locaux, mais a stipulé que toutes les ventes aux distributeurs devraient être réglées en yuans chinois. Auparavant, les transactions étaient réglées en devises étrangères, comme le dollar américain.

L'entreprise produit aux Pays-Bas d'importants volumes de puces largement utilisées dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public. Quelque 70 % des puces produites aux Pays-Bas sont conditionnées en Chine et vendues principalement à des distributeurs.

"Bien que nous ayons maintenu les livraisons aussi longtemps qu'il était commercialement possible de le faire, la poursuite du flux actuel d'approvisionnement à partir de nos sites de production n'est plus justifiable", indique la lettre.

"À moins que ces obligations contractuelles ne soient entièrement satisfaites, nous ne pouvons pas reprendre l'approvisionnement en plaquettes de ce site. Nexperia développe des solutions alternatives pour assurer (que) l'approvisionnement () se poursuive pour nos clients".

Nexperia a ajouté que cette décision ne reflétait pas une intention de se retirer de son site de Dongguan ou du marché chinois dans son ensemble, ajoutant qu'elle restait déterminée à trouver une solution auproblème.

Nexperia a déclaré qu'elle était financièrement indépendante de Wingtech et qu'elle ne levait pas de capitaux auprès de Wingtech, comme l'indique la lettre.

Nexperia a confirmé l'envoi de la lettre, mais a déclaré ne pas pouvoir faire d'autres commentaires. Nexperia China et Wingtech n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les documents judiciaires montrent que la saisie par le gouvernement néerlandais est intervenue alors que la pression américaine sur Nexperia augmentait après que Wingtech a été placée sur une liste d'exportation restreinte , bien que les autorités néerlandaises affirment que ce sont des lacunes en matière de gouvernance qui ont été à l'origine de cette saisie.

Le 4 octobre , le ministère chinois du commerce a interdit à Nexperia d'exporter des puces depuis la Chine.

Les organismes industriels ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'impact possible sur la production, Stellantis

STLAM.MI ayant déclaré jeudi qu'elle avait mis en place une "salle de crise" pour surveiller la situation.

Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a déclaré qu'il disposait actuellement de suffisamment de puces pour tenir jusqu'à la première semaine de novembre sans interruption.

Certains produits Nexperia qui ne coûtaient que quelques centimes chinois ont vu leur prix grimper à deux ou trois yuans l'unité au cours des deux dernières semaines, soit plus de 10 fois leur coût initial, selon une source au fait de la situation.