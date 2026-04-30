Nexperia affirme ne pas chercher à nuire aux actionnaires de Wingtech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

Le fabricant néerlandais de puces informatiques Nexperia BV a déclaré jeudi qu'il ne cherchait pas à nuire à sa société mère chinoise Wingtech

600745.SS , à la suite de la publication des comptes annuels 2025 de Wingtech qui ont mis en évidence les conséquences financières du différend en cours entre les deux entreprises.

Le rapport annuel de Wingtech fait état d'une perte nette de 8,7 milliards de yuans (1,3 milliard de dollars) en 2025, due à une perte comptable de 8,95 milliards de yuans sur Nexperia après que celle-ci a été réévaluée à la baisse à 24,38 milliards de yuans (3,43 milliards de dollars) à la suite d'une perte de contrôle. Les auditeurs de RSM ont déclaré ne pas avoir accès aux données financières de Nexperia et, étant donné que Nexperia représente environ 57 % des actifs de Wingtech, ils ne pouvaient pas être certains de l'exactitude des états financiers de Wingtech.

« Nexperia a fourni tout le soutien nécessaire aux auditeurs de Wingtech au cours des derniers mois », a déclaré Nexperia dans un communiqué. « Nous n'avons pas l'intention de nuire aux intérêts des actionnaires de Wingtech. » Nexperia opère indépendamment de Wingtech depuis octobre 2025, à la suite d’une décision d’un tribunal néerlandais qui a suspendu Zhang Xuezheng, fondateur de Wingtech, de ses fonctions de directeur général de Nexperia, invoquant des préoccupations liées à une mauvaise gestion. Le gouvernement néerlandais a été le premier à intervenir auprès de Nexperia en 2025, mais s’est ensuite retiré, déclarant qu’il appartenait aux entreprises et aux tribunaux de résoudre les litiges restants.

Dans un communiqué publié jeudi, Nexperia a indiqué que Wingtech n'avait pas accepté d'entamer des négociations en vue d'un règlement.

Le rapport annuel de Wingtech publié le 29 avril a révélé que Xuezheng avait démissionné de son poste de président de Wingtech en janvier 2025, avant le début du litige avec Nexperia, mais qu'il continuait à contrôler l'entreprise.

(1 $ = 6,8380 yuans renminbi)