Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: vote favorable des porteurs obligataires Euro PP information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Nexity indique que ses porteurs obligataires Euro PP ont voté favorablement pour l'exonérer au titre des ratios bancaires, et ce, jusqu'à l'arrêté des comptes 2024. Les établissements de son pool bancaire, à l'unanimité, l'avaient déjà exonéré de ces mêmes obligations.



Le groupe immobilier ajoute qu'il relancera dans les prochaines semaines une consultation d'ordre technique pour finaliser l'alignement de la documentation bancaire et obligataire principalement sur les clauses de sûretés et de défaut croisé.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.72%