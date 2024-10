AOF - EN SAVOIR PLUS

Nexity vise une amélioration de la profitabilité dès 2025, et par voie de conséquence, un endettement net maximum de 500 M€ à fin 2025.

Il vise toujours un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation du groupe permettant un rebond en 2025.

"La bonne exécution de la feuille de route et l'engagement concret de mesures d'ajustement et de transformation de l'organisation, permettent au groupe de maintenir les perspectives inchangées pour l'année 2024".

Pour son activité "Promotion Immobilier Résidentiel", dans un marché du logement qui reste marqué par un recul significatif des réservations, avec une baisse globale de 9% à la fin du second trimestre selon la FPI, Nexity a enregistré un total de 8 109 réservations sur la période, soit une baisse de 12% (-9% en valeur).

Les économies sur la base de coûts sont attendues dès 2025 et représenteront une économie totale en année pleine de 45 millions d'euros.

500 postes sont concernés, dont 275 départs contraints à date, après phase de reclassements internes et départs volontaires.

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Nexity publié à fin septembre 2024 s’établit à 2,57 milliards d'euros, en baisse de 13% par rapport au 30 septembre 2023. Le plan de départ dont la procédure d’information-consultation avait débuté en avril dernier a été approuvé sur le troisième trimestre par l’ensemble des représentants du personnel et par l’administration du travail. Sa mise en œuvre sera donc effective à compter de novembre 2024, conformément au planning envisagé et dans l’enveloppe budgétée.

