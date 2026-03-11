 Aller au contenu principal
Nexity transforme un ancien site industriel en plein coeur de Paris 19ème
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:49

Nexity dévoile la programmation d'une opération de régénération urbaine d'envergure au bord du canal Saint-Denis, à Paris.

Situé au croisement du Quai de la Gironde et de l'Avenue Corentin-Cariou, en face de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce projet prévoit la transformation d'un site industriel en un nouveau quartier mixte.

Nexity propose un ensemble de logements, commerces, espaces de coworking, ainsi qu'un établissement d'enseignement supérieur, une crèche et des équipements publics.

"Déployé sur près de 20.000 m², il s'inscrit dans une démarche de régénération urbaine, valorisant l'histoire du site tout en lui donnant une nouvelle vocation" indique le groupe.

Nexity fait de ce projet un exemple de programme résidentiel abordable. Plus de la moitié des 206 logements prévus sera proposée via des dispositifs financiers pour permettre aux parisiens de pouvoir se loger à prix réduit.

