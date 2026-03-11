Nexity transforme un ancien site industriel en plein coeur de Paris 19ème
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:49
Situé au croisement du Quai de la Gironde et de l'Avenue Corentin-Cariou, en face de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce projet prévoit la transformation d'un site industriel en un nouveau quartier mixte.
Nexity propose un ensemble de logements, commerces, espaces de coworking, ainsi qu'un établissement d'enseignement supérieur, une crèche et des équipements publics.
"Déployé sur près de 20.000 m², il s'inscrit dans une démarche de régénération urbaine, valorisant l'histoire du site tout en lui donnant une nouvelle vocation" indique le groupe.
Nexity fait de ce projet un exemple de programme résidentiel abordable. Plus de la moitié des 206 logements prévus sera proposée via des dispositifs financiers pour permettre aux parisiens de pouvoir se loger à prix réduit.
Valeurs associées
|7,9625 EUR
|Euronext Paris
|-1,45%
A lire aussi
-
"Les chalutiers ne sont plus rentables": inquiets face à la flambée des prix du gazole, les pêcheurs français ont réclamé des "mesures d'urgence" pour leur permettre de poursuivre leur activité, a-t-on appris mercredi. "La situation est très inquiétante. On a dépassé ... Lire la suite
-
"J'viens de niquer du bicot": ce message sur le répondeur de son neveu juste après l'assassinat d'Hichem Miraoui, Tunisien abattu à Puget-sur-Argens (Var) en mai, égratigne la défense de Christophe B., mis en cause qui réfute pourtant tout racisme. "J'veux qu'la ... Lire la suite
-
A quatre jours du premier tour des élections municipales, la présidentielle s'invite dans le débat mercredi avec un meeting d'Édouard Philippe au Havre où l'ancien Premier ministre brigue un nouveau mandat loin d'être acquis, l'issue du scrutin pouvant lancer ou ... Lire la suite
-
Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas, Air India et Cathay Pacific, ont annoncé avoir relevé leurs prix ou qu'elles allaient très bientôt le faire, pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Le groupe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer