Nexity: trajectoire carbone validée par la SBTI

(CercleFinance.com) - Nexity indique avoir reçu de la SBTI (Initiative Science Based Targets) la validation 'alignée 1,5°C' de sa trajectoire carbone, le groupe immobilier visant une réduction de 36% de l'ensemble de ses émissions de CO2 en valeur absolue entre 2019 et 2030.



Pour relever le défi climatique, il s'est fixé pour objectif, en 2022, une baisse de 42% des émissions de CO2 par m2 livré en 2030 par rapport à 2019 pour son activité de promotion (prise en compte de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment).



Le groupe vise aussi une réduction de 47% des émissions de CO2 sur la même période pour ses sites administratifs, ainsi que la rénovation de 150 copropriétés (soit 10.000 logements) et 3,5 millions de m2 tertiaires gérés bas carbone pour ses services d'ici 2025.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.26%