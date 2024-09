Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: susceptible de surperformer, selon TP ICAP Midcap information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - L'action Nexity signe mardi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, alors que les analystes de TP ICAP Midcap l'ont intégré dans leur liste de liste de valeurs préférées.



Peu avant 14h00, le titre du promoteur immobilier gagne plus de 3%, contre un indice SBF 120 en légère hausse au même instant (+0,1%).



Les équipes de TP ICAP Midcap ont annoncé ce matin avoir ajouté le titre à leur sélection de valeurs moyennes pour le second semestre, censée mettre en avant des dossiers susceptibles de surperformer en fin d'année.



'Concernant Nexity, nous optons pour un choix clairement contrariant considérant qu'une baisse des taux serait un élément favorable pour le dossier', indique la société de Bourse.



TP ICAP Midcap rappelle que sa sélection pour le second semestre 2023 avait affiché une surperformance de 10% en comparaison de l'indice CAC Mid & Small.





