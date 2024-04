Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : si les 9,30E ne tiennent pas, retour sur 8,7E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 13:54









(CercleFinance.com) - Nexity n'est pas parvenu à se redresser au-delà des 10,1E et rechute en intraday vers 9,26E : si les 9,30E ne tiennent pas en clôture, retracement probable du plancher 8,7E testé à 3 reprises du 13 au 20 mars.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -2.98%