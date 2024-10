Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: se distingue lors des Trophées BBCA 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - La société Nexity annonce s'être classé première dans sept catégories aux Trophées BBCA ('Bâtiment Bas Carbone') 2024, soulignant son engagement depuis 2015 pour la réduction de son empreinte carbone et la construction durable.



Pour la sixième année consécutive, Nexity domine les quatre catégories principales avec un nombre record d'opérations et de m2 labellisés BBCA tant pour l'année 2023-2024 que depuis la création du label en 2016.



En tout, près de 1 million de m² ont été labellisés.



Nexity, membre fondateur de l'association BBCA, continue d'innover pour atteindre ses objectifs de décarbonation et offrir des solutions durables.



'Nous sommes extrêmement fiers de ces résultats qui témoignent de notre engagement continu et de notre leadership dans la décarbonation du secteur immobilier', a indiqué Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale.



La responsable ajoute que Nexity continuera à innover et à se surpasser 'pour répondre aux défis environnementaux et offrir des solutions durables à ses clients'.









